La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de octubre, que incluye una actualización del 1,66% en haberes y asignaciones.
ANSES: quiénes cobran este jueves 22 de octubre y cuáles son los montos
Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, titulares de la AUH y de asignaciones familiares con DNI terminado en 9 cobran este jueves. También se acredita la Asignación por Embarazo para documentos finalizados en 8 y la Prestación por Desempleo para terminaciones 0 y 1.
Además, algunos jubilados y pensionados pueden acceder a un bono extraordinario de hasta $70.000. Conocé quiénes reciben sus prestaciones este jueves, cuáles son los montos y cómo consultar la fecha de cobro.
Quiénes cobran hoy, jueves 22 de octubre
El calendario de pagos de ANSES establece qué beneficiarios reciben sus haberes este jueves 22 de octubre de 2026, de acuerdo con la prestación y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
La jornada contempla acreditaciones para jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo, titulares de asignaciones familiares y beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
Estos son los grupos que cobran hoy:
Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo: DNI terminado en 9.
Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminado en 9.
Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 9.
Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminado en 8.
Prestación por Desempleo: DNI terminados en 0 y 1.
Además, continúan los períodos de pago de la Asignación por Maternidad y de las asignaciones de pago único por nacimiento, adopción y matrimonio, según los plazos establecidos por el organismo.
Jubilados y pensionados: cuánto cobran en octubre
Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo y tienen DNI terminado en 9 reciben este jueves el pago correspondiente a octubre.
Los haberes previsionales incorporan una actualización mensual del 1,66%. De acuerdo con la información publicada por Infobae, la jubilación mínima se ubica en $435.748,51. Para quienes reúnen las condiciones para cobrar el bono extraordinario completo de $70.000, el ingreso total alcanza los $505.748,51.
El refuerzo no corresponde automáticamente a todos los beneficiarios: su percepción depende de las condiciones establecidas para acceder al adicional.
Por su parte, quienes cobran jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo comenzarán a recibir sus haberes el viernes 23 de octubre, de acuerdo con la terminación del DNI.
AUH y asignaciones familiares: quiénes reciben el pago
Este jueves también cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo cuyos documentos terminan en 9.
En octubre, el monto general de la AUH asciende a $156.588 por hijo. Sin embargo, ANSES deposita mensualmente el 80% de la prestación y retiene el 20% restante hasta que se presente la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad.
De esta manera, el importe mensual directo correspondiente al valor general es de $125.270,40 por hijo, mientras que los $31.317,60 restantes quedan sujetos al cumplimiento de los requisitos correspondientes.
En el caso de la Asignación Familiar por Hijo, los importes varían según los ingresos del grupo familiar y la zona de residencia. Para el primer rango de ingresos, el monto informado para octubre es de $78.304 por hijo.
Asignación por Embarazo: qué DNI cobran hoy
Las titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 8 reciben el pago este jueves 22 de octubre.
El monto general de la prestación es de $156.588. Al igual que ocurre con la AUH, ANSES acredita el 80% mensual y retiene el 20% restante hasta que se cumplan los requisitos documentales y sanitarios establecidos.
El pago directo correspondiente al valor general es de $125.270,40, mientras que el saldo retenido asciende a $31.317,60.
Prestación por Desempleo: pagos para DNI terminados en 0 y 1
Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo con documentos finalizados en 0 y 1 también cobran este jueves.
El importe depende de la situación particular de cada titular, incluidos los salarios anteriores y los aportes registrados antes de la desvinculación laboral. Por eso, el monto final puede variar entre beneficiarios.
Quienes tengan dudas sobre la liquidación deben consultar su información personal en los canales oficiales de ANSES.
Asignaciones por Maternidad, nacimiento, adopción y matrimonio
Otros beneficios mantienen abierto su período de pago durante octubre y noviembre.
La Asignación por Maternidad está disponible para todas las terminaciones de DNI desde el 14 de octubre hasta el 10 de noviembre. El importe equivale a la remuneración de la trabajadora durante la licencia.
En tanto, las asignaciones de pago único por nacimiento, adopción y matrimonio se abonan dentro del período establecido por ANSES, que se extiende hasta el 10 de noviembre para las fechas de pago de octubre.
En estos casos, la fecha concreta de acreditación debe consultarse según la prestación y el trámite correspondiente.
Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro de ANSES
Para verificar si el dinero ya fue depositado y conocer los detalles de la liquidación, los beneficiarios pueden ingresar al sitio oficial de ANSES.
Se recomienda seguir estos pasos:
Ingresar a Mi ANSES.
Identificarse con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Consultar la sección de cobros o la información de la prestación correspondiente.
Revisar la fecha de acreditación y los importes liquidados.
También es importante recordar que no es necesario retirar el dinero el mismo día en que se acredita. Si el depósito está disponible en la cuenta bancaria, el titular puede utilizarlo según sus necesidades.
El calendario puede consultarse en los canales oficiales del organismo para confirmar fechas, requisitos y eventuales modificaciones.