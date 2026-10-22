Cronograma

ANSES: quiénes cobran este jueves 22 de octubre y cuáles son los montos

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, titulares de la AUH y de asignaciones familiares con DNI terminado en 9 cobran este jueves. También se acredita la Asignación por Embarazo para documentos finalizados en 8 y la Prestación por Desempleo para terminaciones 0 y 1.