La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de octubre. Los haberes previsionales incluyen una actualización del 1,66% y un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que cumplen los requisitos. Conocé quiénes cobran hoy y cuáles son los montos de las principales prestaciones.
ANSES: quiénes cobran este miércoles 21 de octubre
Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, titulares de la AUH y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 8 cobran este miércoles. También reciben sus prestaciones las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con documento finalizado en 7.
ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 21 de octubre
El calendario de pagos de la ANSES establece qué beneficiarios reciben sus prestaciones este miércoles 21 de octubre, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Los grupos que cobran durante esta jornada son los siguientes:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: titulares con DNI terminado en 8.
Asignación Universal por Hijo (AUH): beneficiarios con DNI terminado en 8.
Asignación Familiar por Hijo: titulares con DNI terminado en 8.
Asignación Universal por Embarazo (AUE): beneficiarias con DNI terminado en 7.
Además, continúa el período de pago de las asignaciones de pago único y de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, sin distinción de terminación de DNI, según los plazos establecidos para cada prestación.
Cuánto cobran los jubilados y pensionados
Los haberes previsionales de octubre incorporan un aumento del 1,66%, de acuerdo con la actualización informada para este mes.
La jubilación mínima quedó establecida en $435.748,51. Para los beneficiarios que reúnen las condiciones correspondientes, se suma un bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total alcanza los $505.748,51.
En tanto, la jubilación máxima se fijó en $2.932.174,85.
Quienes perciben haberes superiores al mínimo comenzarán a cobrar el viernes 23 de octubre, de acuerdo con el calendario previsto y la terminación del DNI.
Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó en $348.598,81, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) se estableció en $199.335,05.
AUH y Asignación por Embarazo: cuáles son los montos
Durante octubre, la Asignación Universal por Hijo tiene un valor bruto de $156.588 por cada hijo menor de 18 años.
ANSES acredita mensualmente el 80% del beneficio, equivalente a $125.270,40. El 20% restante, de $31.317,60, queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, de acuerdo con las condiciones del programa.
En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el monto asciende a $509.863 por hijo.
La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores que la AUH: $156.588 en total, con un pago mensual directo de $125.270,40 y una retención de $31.317,60.
Por otra parte, la Asignación Prenatal parte de un monto de $78.304 para familias con ingresos de hasta $1.212.301. El importe disminuye para los tramos de ingresos superiores.
La Asignación por Maternidad, en tanto, equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.
Asignaciones de pago único: hasta cuándo se cobran
Las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción mantienen abierto su período de pago hasta el 10 de noviembre. El cronograma informado comprende los trámites correspondientes a la primera quincena.
También continúa el pago de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de DNI, durante el período que se extiende hasta el 10 de noviembre.
Los beneficiarios deben verificar la fecha correspondiente a su prestación antes de realizar consultas o trasladarse a una oficina.
Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro de ANSES
Para confirmar cuándo y dónde se acredita cada prestación, los beneficiarios pueden consultar los canales oficiales del organismo.
La fecha de cobro se puede verificar en el calendario de pagos de ANSES o mediante la plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro del sistema, se debe seleccionar la opción “Cobros” y luego “Consultar fecha y lugar de cobro”.
La consulta es gratuita y permite comprobar los datos correspondientes a cada titular.
Antes de acudir a una entidad bancaria o a una oficina, es recomendable revisar la información oficial para confirmar que la prestación esté disponible.