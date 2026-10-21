Calendario de pagos

ANSES: quiénes cobran este miércoles 21 de octubre

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, titulares de la AUH y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 8 cobran este miércoles. También reciben sus prestaciones las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con documento finalizado en 7.