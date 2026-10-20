Este martes 20 de octubre, ANSES deposita haberes a jubilados y pensionados que cobran la mínima, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y beneficiarios de otras prestaciones. Conocé qué terminaciones de documento cobran hoy, cuáles son las fechas para cada asignación y cómo consultar el lugar de pago.
ANSES: quiénes cobran este martes 20 de octubre y cómo consultar la fecha de pago
La Administración Nacional de la Seguridad Social continúa con el cronograma de octubre para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. Los pagos se organizan según la terminación del DNI y el tipo de prestación.
ANSES: quiénes cobran hoy, martes 20 de octubre
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este martes con el calendario de pagos correspondiente a octubre de 2026. Las fechas se determinan de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y la prestación que recibe cada beneficiario.
Según el cronograma publicado para este mes, durante esta jornada cobran los siguientes grupos:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 7.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 7.
Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 6.
Asignación por Prenatal: DNI terminados en 8 y 9.
Asignación por Maternidad: continúa el calendario para todas las terminaciones de documento.
Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: pagos disponibles para todas las terminaciones de DNI, dentro del período establecido.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC): continúa el cronograma para todas las terminaciones de documento.
Las fechas corresponden al calendario de octubre y pueden consultarse en los canales oficiales del organismo previsional.
Cuándo cobran los jubilados y pensionados en octubre
Los jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan el mínimo cobran de acuerdo con un calendario organizado por la terminación del DNI.
Para este grupo, las fechas previstas para octubre son:
DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.
DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.
DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.
DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.
DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.
DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.
DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.
DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.
DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.
DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.
En cambio, quienes cobran jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo tendrán sus pagos a partir del viernes 23 de octubre.
AUH y Asignación Familiar por Hijo: quiénes cobran hoy
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 7 cobran este martes 20 de octubre.
El calendario de ambas prestaciones se distribuye durante el mes según la terminación del documento, por lo que quienes tengan otros números finales deberán consultar la fecha correspondiente.
Asignación por Embarazo y Prenatal: las fechas de pago
En el caso de la Asignación por Embarazo, este martes cobran las titulares cuyos DNI terminan en 6.
Para la Asignación por Prenatal, la fecha de pago de la jornada corresponde a los documentos terminados en 8 y 9.
Por otra parte, la Asignación por Maternidad contempla un período de pago que se extiende desde el 14 de octubre hasta el 10 de noviembre, para todas las terminaciones de DNI.
Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro en ANSES
Las personas que reciben prestaciones sociales pueden verificar su fecha de pago y el lugar donde cobrarán a través de los canales oficiales de ANSES.
Para hacerlo, deben ingresar al sitio web del organismo y consultar la sección correspondiente a las fechas y los medios de cobro. También pueden acceder a Mi ANSES con sus credenciales para revisar la información vinculada con sus prestaciones.
Antes de concurrir a una sucursal bancaria, se recomienda comprobar la fecha asignada y verificar que el depósito corresponda al beneficio recibido.
La consulta oficial permite confirmar los datos particulares de cada titular y evitar traslados innecesarios.