Trámites

ANSES: cómo reclamar si no te depositaron una prestación y qué documentación necesitás

Quienes tienen una fecha de cobro asignada, pero no encuentran el dinero en su cuenta, pueden consultar el estado de la prestación y verificar si está vigente, suspendida o denegada. ANSES dispone de trámites específicos para reclamar haberes impagos de jubilados y pensionados y consultar el detalle de las asignaciones.