Tener una fecha de pago asignada no siempre alcanza para saber por qué el dinero todavía no aparece en la cuenta bancaria. Ante esa situación, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece herramientas para consultar la información de cada prestación y, cuando corresponde, iniciar un reclamo por un pago que no se acreditó.
ANSES: cómo reclamar si no te depositaron una prestación y qué documentación necesitás
Quienes tienen una fecha de cobro asignada, pero no encuentran el dinero en su cuenta, pueden consultar el estado de la prestación y verificar si está vigente, suspendida o denegada. ANSES dispone de trámites específicos para reclamar haberes impagos de jubilados y pensionados y consultar el detalle de las asignaciones.
El primer paso es revisar los datos del cobro en los canales oficiales del organismo. A partir de esa consulta, se puede determinar si la prestación figura vigente, si existe una suspensión o denegación o si corresponde iniciar el trámite por un haber impago. El procedimiento cambia según el beneficio y no todas las prestaciones utilizan el mismo formulario.
Cómo consultar si ANSES tiene registrado el pago
Antes de iniciar un reclamo, es importante verificar la fecha y el lugar de cobro informados por el organismo. La consulta puede realizarse desde el sitio oficial de ANSES o mediante Mi ANSES.
Para consultar la fecha y el lugar de cobro por internet, se deben seguir estos pasos:
Ingresar al sitio oficial de ANSES.
Acceder a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Entrar en la sección “Cobros” y seleccionar “Consultar fecha y lugar de cobro”.
Revisar la información correspondiente a la prestación.
También se puede consultar el calendario de pagos oficial con el número de DNI para verificar la fecha asignada según la terminación del documento. Este calendario permite conocer cuándo corresponde cobrar, pero para revisar la situación particular de una prestación conviene ingresar a Mi ANSES.
Si la fecha indicada ya pasó y el depósito no aparece, el siguiente paso es comprobar qué información figura en el sistema y determinar qué trámite corresponde según el tipo de beneficio.
Qué hacer si no aparece una asignación en Mi ANSES
Para quienes cobran asignaciones, ANSES dispone de la herramienta “Consulta Mis Asignaciones”, que permite revisar el detalle de los cobros y descuentos registrados para cada período.
La consulta se realiza desde Mi ANSES, con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. También está disponible a través de la aplicación oficial para celulares.
Dentro del menú, hay que ingresar en “Hijos” y luego en “Mis Asignaciones”, y seleccionar el período que se desea consultar. El sistema identifica el estado de las asignaciones mediante colores:
Verde: la asignación tiene el pago vigente.
Amarillo: la asignación está suspendida o embargada.
Rojo: la asignación figura denegada.
Además, en la opción “Ver Más” se puede consultar el motivo de una suspensión o denegación y, cuando corresponda, conocer cómo solucionarla. Esta información permite distinguir si el problema está relacionado con el estado de la prestación o si es necesario averiguar qué ocurrió con el depósito.
La herramienta está dirigida, entre otros grupos, a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la AUH por discapacidad, asignaciones familiares, la Prestación por Desempleo y determinadas pensiones. También contempla a jubilados y pensionados para consultar el detalle de sus asignaciones cuando corresponda.
Cómo reclamar un haber impago si sos jubilado o pensionado
Para las personas que cobran una jubilación o pensión y no pudieron percibir un haber, ANSES cuenta con un trámite específico denominado “Reclamar haberes impagos de personas jubiladas y pensionadas”.
El procedimiento es gratuito y requiere turno para la atención presencial. Según la información oficial, el reclamo puede realizarse dentro de los dos años posteriores a la fecha en que correspondía cobrar el haber.
El trámite contempla los siguientes pasos:
Reunir la documentación. Se necesita el DNI de la persona titular de la prestación. Según el caso, también puede ser necesario el formulario PS 6.5, denominado “Reclamo de haberes impagos”.
Verificar si corresponde presentar el formulario en el banco. ANSES indica que, si el haber impago corresponde a un período inferior a dos meses, se debe imprimir y completar el formulario PS 6.5. Si es necesario presentarlo en el banco, debe llevar la firma de una autoridad bancaria habilitada.
Iniciar el reclamo ante ANSES. Con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, se debe ingresar a Atención Virtual y elegir la opción “Reclamar un beneficio suspendido o un mensual no cobrado (Activación/Repago)”.
Solicitar atención presencial si se necesita. El organismo también permite realizar el trámite en una oficina de ANSES, con turno previo y la documentación requerida.
La documentación que se solicita puede variar según la situación. Por eso, es importante revisar las indicaciones del trámite oficial antes de presentarse o iniciar la gestión.
Qué documentación hay que tener a mano
Para evitar demoras al consultar o reclamar, conviene contar con los datos necesarios para identificar la prestación y acceder a los servicios digitales.
En el caso de las consultas por internet, ANSES solicita el CUIL y la Clave de la Seguridad Social para ingresar a Mi ANSES. Para el reclamo de haberes impagos de jubilados y pensionados, la documentación oficial enumera el DNI del titular y el formulario PS 6.5, cuando sea necesario.
Si se trata de una asignación, la consulta de “Mis Asignaciones” permite revisar el período, los cobros, los descuentos y, cuando existe una suspensión o denegación, el motivo informado por el organismo.
No debe suponerse que todos los casos requieren la misma documentación: el trámite específico y la situación de cada prestación determinan qué se debe presentar.
Dónde hacer el reclamo y qué tener en cuenta
Los trámites oficiales pueden consultarse desde el portal de ANSES en Argentina.gob.ar. Para jubilados y pensionados, la página “Reclamar haberes impagos de personas jubiladas y pensionadas” reúne los requisitos y permite iniciar la gestión o solicitar un turno. Para las asignaciones, el servicio “Consulta Mis Asignaciones” permite revisar el estado de los pagos.
Es importante no confundir la fecha prevista en el calendario con la confirmación de que una prestación se encuentra en condiciones de pago. Si el depósito no aparece, primero hay que revisar la fecha y el lugar de cobro y luego consultar el estado del beneficio.
En síntesis: si una prestación no se acreditó, el camino recomendado es consultar Mi ANSES, verificar la información disponible y utilizar el trámite oficial que corresponda.
En el caso de jubilaciones y pensiones, existe un procedimiento específico para reclamar haberes impagos; para las asignaciones, la consulta permite identificar pagos vigentes, suspensiones o denegaciones y conocer los motivos informados por el organismo.