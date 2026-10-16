Este viernes 16 de octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos correspondiente al mes.
ANSES: quiénes cobran este viernes 16 de octubre
La Administración Nacional de la Seguridad Social continúa con el cronograma de octubre para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Los pagos se organizan según la prestación y la terminación del DNI.
La jornada incluye a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), titulares de la Asignación por Embarazo y de la Asignación por Prenatal, entre otras prestaciones. Para saber si les corresponde cobrar hoy, los beneficiarios deben revisar la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de asistencia que reciben.
ANSES: quiénes cobran hoy, viernes 16 de octubre
De acuerdo con el cronograma de pagos de octubre, este viernes cobran los siguientes grupos:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 5.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 5.
Asignación por Embarazo: DNI terminados en 4.
Asignación por Prenatal: DNI terminados en 4 y 5.
Asignación por Maternidad: continúa el calendario para todas las terminaciones de DNI, desde el 14 de octubre hasta el 10 de noviembre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: pueden cobrarse todas las terminaciones de DNI, entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre.
Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: el calendario permanece habilitado para todas las terminaciones de documento, del 9 de octubre al 10 de noviembre.
En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), el cronograma de octubre ya finalizó, por lo que no hay pagos previstos para este grupo durante la jornada.
Jubilados y pensionados: cuándo cobran quienes perciben más que la mínima
Los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo tendrán que esperar hasta la próxima semana para comenzar a cobrar sus prestaciones de octubre.
El cronograma previsto por ANSES es el siguiente:
DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.
DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.
DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.
DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.
DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.
Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro de ANSES
Los beneficiarios pueden verificar cuándo y dónde cobran a través de los canales oficiales del organismo previsional.
Para hacer la consulta, deben ingresar al sitio web de ANSES y buscar la opción correspondiente al calendario de pagos. También pueden acceder a mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar la sección “Cobros” y luego ingresar en “Consultar fecha y lugar de cobro”.
La consulta permite confirmar la fecha asignada según la prestación y la terminación del documento.
Para más información, se puede ingresar al sitio oficial de ANSES o consultar el servicio de calendario de pagos del Gobierno nacional.