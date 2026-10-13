La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará desde el 1° de noviembre un nuevo mecanismo para acreditar los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Qué cambia en la Libreta AUH de ANSES a partir de noviembre y quiénes deben presentarla
El organismo previsional cruzará datos oficiales de salud y educación para que miles de beneficiarios no deban presentar el trámite presencial en las oficinas.
El cambio permitirá que muchas familias ya no tengan que presentar la Libreta AUH en formato papel para acceder al 20% del beneficio que se retiene durante el año.
La modificación fue establecida mediante la Resolución 290, publicada en septiembre, y apunta a reducir los trámites presenciales a través del intercambio de información entre distintos organismos del Estado.
Cómo funcionará el nuevo sistema
A partir de noviembre, ANSES podrá verificar directamente en los registros oficiales si se cumplieron las condiciones necesarias para liberar el porcentaje retenido de la asignación.
El sistema funcionará mediante el intercambio de información entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Educación y ANSES.
Para los beneficiarios de entre 5 y 17 años, los datos vinculados con salud y educación serán informados directamente al organismo previsional mediante un sistema de intercambio entre las áreas correspondientes.
Cuando esa información se encuentre correctamente registrada, no será necesario realizar la certificación presencial en papel.
Quiénes deberán seguir presentando la Libreta AUH
La Libreta no desaparecerá por completo y continuará disponible para determinadas situaciones. Según la normativa, la presentación deberá seguir realizándose cuando ANSES no reciba la información necesaria de la Secretaría de Educación para acreditar el cumplimiento de los requisitos.
También podrá utilizarse cuando el titular necesite efectuar un reclamo relacionado con la acreditación de las condiciones exigidas.
En esos casos, las familias podrán continuar presentando la documentación correspondiente para demostrar el cumplimiento de las obligaciones.
Qué pasa con el 20% retenido
El cambio modifica la forma de acreditar los requisitos, pero no elimina la retención del 20% de la AUH durante el año. Ese monto continuará acumulándose y podrá cobrarse posteriormente una vez que queden acreditados los controles de salud, vacunación y escolaridad.
La principal diferencia será que, en muchos casos, esa comprobación podrá hacerse de manera automática mediante los registros oficiales, sin necesidad de que las familias concurran personalmente con la Libreta.