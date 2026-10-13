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ANSES: quiénes cobran este martes 13 de octubre y qué prestaciones se pagan

El organismo continúa con el cronograma de pagos de octubre para Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas y asignaciones familiares. Las prestaciones incluyen un aumento por movilidad del 1,66% y, en los casos correspondientes, un bono de $70.000.