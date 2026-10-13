Este martes 13 de octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, continúa con el calendario de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones.
ANSES: quiénes cobran este martes 13 de octubre y qué prestaciones se pagan
El organismo continúa con el cronograma de pagos de octubre para Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas y asignaciones familiares. Las prestaciones incluyen un aumento por movilidad del 1,66% y, en los casos correspondientes, un bono de $70.000.
La jornada incluye el pago de Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo.
Según informó el organismo, todas las prestaciones contempladas en el cronograma cuentan con un aumento por movilidad del 1,66%. Además, determinados jubilados y pensionados recibirán un bono de $70.000 junto con sus haberes.
ANSES: quiénes cobran este martes 13 de octubre
El calendario de pagos se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular. Este martes, los grupos habilitados para cobrar son los siguientes:
Pensiones No Contributivas
Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cuyos documentos terminen en 4 y 5 cobran este martes sus haberes, junto con el bono de $70.000.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo y tienen DNI terminado en 2 cobran este martes sus haberes más el bono de $70.000.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo cuyos documentos finalizan en 2 tienen acreditado el pago correspondiente a esta jornada, de acuerdo con el calendario de ANSES.
Asignación por Embarazo
Las titulares de la Asignación por Embarazo cuyos documentos terminan en 1 cobran este martes 13 de octubre.
Aumento por movilidad de ANSES en octubre
Las prestaciones incluidas en el cronograma de octubre cuentan con una actualización del 1,66% por movilidad, según informó ANSES.
El organismo continúa con los pagos de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario. Para conocer las fechas correspondientes a otras terminaciones y prestaciones, se recomienda consultar el calendario oficial publicado por ANSES.
Cómo consultar la fecha de cobro
Los beneficiarios pueden consultar sus fechas de pago a través de los canales oficiales de ANSES. Para hacerlo, deben ingresar al sitio web del organismo y buscar la sección correspondiente a la prestación que reciben.
La consulta permite verificar cuándo corresponde cobrar según la terminación del DNI y el tipo de beneficio.