La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó quiénes cobran este viernes 9 de octubre.
ANSES: quiénes cobran este viernes 9 de octubre y qué prestaciones se pagan
La Administración Nacional de la Seguridad Social continúa con el cronograma de pagos de octubre para pensionados, jubilados y beneficiarios de asignaciones. Las prestaciones incluyen un aumento por movilidad del 1,66% y, para determinados titulares, el bono de $70.000.
El calendario incluye pagos de Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo. Además, comienza el cronograma de la Asignación por Embarazo y de las Asignaciones de Pago Único.
ANSES: quiénes cobran este viernes 9 de octubre
De acuerdo con el calendario oficial de ANSES, este viernes continúa el pago de distintas prestaciones sociales y previsionales, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.
Todas las prestaciones incluidas en el cronograma cuentan con un aumento por movilidad del 1,66%, según informó el organismo.
El calendario de pagos para este viernes se organiza de la siguiente manera:
Pensiones No Contributivas (PNC): cobran los titulares con DNI terminados en 2 y 3. Reciben sus haberes más el bono de $70.000.
Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo: cobran los titulares con DNI terminado en 1. También reciben el bono de $70.000.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: cobran los beneficiarios con DNI terminado en 1.
Asignación por Embarazo: comienza el pago para los titulares con DNI terminado en 0.
Asignaciones de Pago Único: continúa el calendario para todas las terminaciones de documento, en los casos de Matrimonio, Nacimiento y Adopción.
Cómo sigue el calendario de las Asignaciones de Pago Único
Las Asignaciones de Pago Único que corresponden a Matrimonio, Nacimiento y Adopción tienen un cronograma diferente al de las prestaciones que se abonan según una terminación específica del DNI.
En este caso, ANSES informó que los titulares de todas las terminaciones de documento podrán cobrar hasta el 10 de noviembre.
Para consultar información sobre las prestaciones y sus fechas de cobro, los beneficiarios pueden recurrir a los canales oficiales de ANSES y verificar el calendario correspondiente a cada asignación o haber previsional.