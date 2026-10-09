Calendario de pagos

ANSES: quiénes cobran este viernes 9 de octubre y qué prestaciones se pagan

La Administración Nacional de la Seguridad Social continúa con el cronograma de pagos de octubre para pensionados, jubilados y beneficiarios de asignaciones. Las prestaciones incluyen un aumento por movilidad del 1,66% y, para determinados titulares, el bono de $70.000.