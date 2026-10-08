Calendario

ANSES: quiénes cobran este jueves 8 de octubre y cuánto reciben

Este jueves comienza un nuevo tramo del calendario de pagos de ANSES. Cobran titulares de Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, AUH y Asignación Familiar por Hijo. Las prestaciones incluyen un aumento por movilidad del 1,66% y, en algunos casos, un bono de $70.000.