Este jueves 8 de octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia el pago de distintas prestaciones correspondientes al calendario de octubre. El cronograma contempla a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo.
ANSES: quiénes cobran este jueves 8 de octubre y cuánto reciben
Este jueves comienza un nuevo tramo del calendario de pagos de ANSES. Cobran titulares de Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, AUH y Asignación Familiar por Hijo. Las prestaciones incluyen un aumento por movilidad del 1,66% y, en algunos casos, un bono de $70.000.
De acuerdo con la información difundida por el organismo, las prestaciones alcanzadas por el calendario de pagos incorporan el aumento por movilidad del 1,66%.
Además, determinados grupos de jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas reciben junto con sus haberes un bono de $70.000.
Pensiones No Contributivas: quiénes cobran este jueves
Este jueves 8 de octubre comienza el pago de las Pensiones No Contributivas para los titulares cuyos documentos terminan en 0 y 1.
En estos casos, los beneficiarios reciben su haber correspondiente junto con el bono de $70.000, según el calendario informado por ANSES.
El cronograma continúa durante los próximos días de acuerdo con la terminación del número de documento de cada titular.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
También comienza este jueves el calendario de pagos para los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el haber mínimo.
En esta primera jornada, cobran quienes tienen documentos terminados en 0. El pago incluye el haber correspondiente y el bono de $70.000.
El resto de los beneficiarios deberá consultar las fechas correspondientes a cada terminación de documento dentro del calendario establecido por ANSES.
AUH y Asignación Familiar por Hijo
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo cuyos documentos terminan en 0 también tienen previsto el pago este jueves 8 de octubre.
Estas prestaciones cuentan con el incremento correspondiente a la movilidad del 1,66%.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
En el caso de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, ANSES estableció un cronograma diferente: el pago alcanza a todas las terminaciones de documento hasta el 10 de noviembre.
Por este motivo, los titulares de estas asignaciones deben tener en cuenta el período establecido por el organismo para acceder al pago correspondiente.