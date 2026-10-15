Trámites del automotor

Perdí la patente del auto: cómo pedir un duplicado y qué hacer mientras tanto

Si perdiste o te robaron la chapa patente de un auto o una moto, podés solicitar su reposición ante el Registro Automotor donde está radicado el vehículo. El trámite puede iniciarse por internet o de manera presencial, y contempla el uso de una patente provisoria oficial mientras se espera la definitiva.