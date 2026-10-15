Perder la patente de un auto o una moto puede generar dudas sobre cómo recuperarla y si es posible seguir circulando. La identificación del vehículo es obligatoria en todo el país, por lo que, ante una pérdida, un robo o un deterioro importante de la chapa, es necesario iniciar el trámite de reposición.
Perdí la patente del auto: cómo pedir un duplicado y qué hacer mientras tanto
Si perdiste o te robaron la chapa patente de un auto o una moto, podés solicitar su reposición ante el Registro Automotor donde está radicado el vehículo. El trámite puede iniciarse por internet o de manera presencial, y contempla el uso de una patente provisoria oficial mientras se espera la definitiva.
La gestión depende de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA). Según la información oficial publicada en Argentina.gob.ar, el titular debe solicitar el duplicado en el Registro Automotor donde está radicado el vehículo.
El procedimiento puede iniciarse de manera semipresencial, con una solicitud electrónica que luego se completa en el Registro, o realizarse directamente de forma presencial.
Mientras se confeccionan las placas metálicas definitivas, el organismo entrega una identificación provisoria de papel oficial. Esta alternativa está prevista para los casos de pérdida, robo, hurto o deterioro, y permite regularizar la identificación del vehículo durante el período establecido por la normativa.
Qué documentación se necesita para pedir el duplicado de la patente
El primer paso es reunir la documentación necesaria para acreditar la identidad del titular y los datos del vehículo. Entre los requisitos que publica el Gobierno nacional se encuentran:
DNI: para ciudadanos argentinos. Para personas extranjeras, la documentación requerida depende de su situación migratoria.
Título del vehículo.
Cédulas del automotor o de la moto.
La placa que todavía se conserva, si el problema afecta solamente a una de las dos chapas.
La constancia de DNI en trámite no acredita identidad para realizar esta gestión. Si el trámite lo hace un representante legal o un apoderado, también debe presentar la documentación que demuestre esa representación.
Es importante verificar qué Registro Automotor corresponde antes de concurrir. El trámite debe realizarse donde está radicado el vehículo, que no necesariamente coincide con el Registro más cercano al domicilio actual del titular.
La información oficial sobre los requisitos está disponible en el portal de Argentina.gob.ar, en la sección para obtener un duplicado de la chapa patente.
Cómo iniciar el trámite por internet o de manera presencial
La DNRPA contempla dos modalidades para solicitar la reposición de la placa metálica.
Trámite semipresencial: se debe completar la solicitud electrónica y buscar la opción denominada “reposición de placa metálica”. Después, el titular tiene que concurrir al Registro correspondiente con la documentación requerida para completar la gestión. El pago en línea es opcional.
En el Registro se completan los formularios que correspondan. Para esta modalidad, la información oficial menciona la Solicitud TP y, cuando interviene un tercero, el Formulario 59.
Trámite presencial: también es posible presentar la documentación directamente en el Registro donde está radicado el vehículo. En ese caso, se completan los formularios indicados por el organismo, entre ellos el Formulario 02 y, si corresponde, el Formulario 59. Los aranceles se abonan en el Registro.
Una vez iniciada la gestión, se entregan placas provisorias de papel, con letras y números rojos, hasta que estén disponibles los duplicados metálicos. El Registro informa cuándo se pueden retirar las chapas definitivas. Para ese paso, la página oficial indica que se debe presentar la cédula del vehículo.
Antes de iniciar el trámite, conviene consultar los requisitos y los aranceles vigentes, ya que los costos pueden cambiar.
¿Se puede circular sin patente mientras se espera el duplicado?
La pérdida de la chapa no habilita a circular sin identificación ni a reemplazarla por una placa fabricada de manera particular.
La Ley Nacional de Tránsito establece que los vehículos deben llevar las placas de dominio correspondientes, colocadas en los lugares previstos y en condiciones que permitan identificarlas.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial también advierte que circular sin patente o con las chapas colocadas incorrectamente constituye una infracción.
Sin embargo, existe una previsión específica para los casos de robo, hurto, pérdida o deterioro. Según informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial el 13 de enero de 2026, se puede circular con una patente provisoria de papel oficial por un plazo de hasta 60 días en esas situaciones.
Por eso, ante la pérdida de una chapa, es importante iniciar la reposición y seguir las instrucciones del Registro Automotor. La identificación provisoria debe ser la oficial y utilizarse de acuerdo con las condiciones establecidas por el organismo.
No corresponde imprimir una imitación por cuenta propia ni confeccionar una placa casera con los números del dominio.
La patente permite identificar el vehículo durante los controles de tránsito y es un requisito para circular. Si falta, la normativa prevé que el vehículo no puede continuar su marcha hasta regularizar la situación, salvo las condiciones expresamente contempladas para el uso de una placa provisoria oficial.
Si se sospecha que la patente fue robada y no simplemente extraviada, ese dato debe informarse al realizar la gestión. El procedimiento de reposición contempla tanto la pérdida como la sustracción y el deterioro de la chapa.
En síntesis, si perdiste la patente del auto o de la moto, debés reunir la documentación, solicitar el duplicado ante el Registro Automotor donde está radicado el vehículo y consultar cómo obtener la identificación provisoria oficial. Así podrás regularizar la situación y conocer los pasos para retirar las placas metálicas definitivas.