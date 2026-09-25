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Moratoria Santa Fe: cómo adherirse al Plan Especial y hasta cuándo hay tiempo

La posibilidad de financiar obligaciones pendientes, tanto de Patente, como de Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos, con opciones de hasta 36 cuotas y 0 % de interés, finaliza el 30 de septiembre. Ya son 39.860 adhesiones, encabezadas por Patente Automotor e Impuesto Inmobiliario.