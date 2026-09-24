Los Juegos Suramericanos volvieron a ser escenario para la política. Después de la presencia de tres gobernadores la semana pasada, y de la visita de Daniel Scioli el martes a esta capital, el economista Hernán Lacunza arribó también a Rosario y se reunió con Maximiliano Pullaro.
Hernán Lacunza tras la reunión con Pullaro en Santa Fe: "logramos buena sintonía"
El ex ministro de Economía y aspirante a la presidencia de la Nación fue recibido en Rosario por el gobernador. En diálogo con El Litoral, elogió la gestión en Santa Fe. "Hablamos de cómo construir afinidades y consensos", expresó.
El ex ministro de Economía de Mauricio Macri recorre las provincias mientras analiza competir por la presidencia de la Nación el año que viene. En ese marco, fue recibido este miércoles por el mandatario santafesino en la sede de la Gobernación. Del encuentro, también participaron Gisela Scaglia y Cristian Cunha, ambos, referentes del PRO santafesino.
"Fue una linda charla. Logramos buena sintonía en las ideas… Hablamos de política; de cómo construir afinidades y consensos", dijo Lacunza este jueves, en diálogo con El Litoral. El dirigente elogió la gestión provincial que permitió "recuperar el uso ciudadano de los espacios públicos". "Vi miles de familias disfrutando en el Parque (Independencia) sin tener que tener cuidado de lo que pasaba en sus entornos… Esto no pasaba hace unos años atrás, y eso enaltece a este gobernador", expresó.
Sin embargo, evitó opinar sobre el futuro político del referente santafesino. "No me corresponde hablar sobre sus eventuales aspiraciones; no corresponde que yo opine sobre su futuro político", aclaró.
Lacunza intenta promover una propuesta electoral para 2027 que sea alternativa a La Libertad Avanza y al peronismo. De Santa Fe, además del merchandising de los Juegos, se llevó el guiño de un gobernador que también se ha manifestado a favor de generar una opción electoral que esté por fuera de las dos planteadas.
Presencias y ausencias
Quien no llegaría finalmente a la provincia este viernes es el Jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli. Su presencia había sido anunciada el martes por el propio secretario de Ambiente, Turismo y Deporte del gobierno de Javier Milei, Daniel Scioli, en el marco de su visita a esta capital. Pero en las últimas horas, fuentes consultadas por este diario advirtieron que el funcionario nacional cambió su agenda.
El desarrollo de los Juegos, como se dijo, terminó siendo escenario para el registro de fotos con alto impacto político. La primera y más potente se generó durante la semana anterior, cuando Pullaro recibió en Rosario a sus pares de Chubut, Ignacio Torres; de Corrientes, Juan Pablo Valdez; y de Córdoba, Martín Llaryora. Todos integran Provincias Unidas, espacio que también se gestó para hacer germinar una alternativa electoral al mileísmo.
Este martes, en tanto, Pullaro recibió a Scioli. Ambos recorrieron la pista de atletismo de esta ciudad y presenciaron, luego, la final de hockey femenino que consagró campeonas a Las Leonas. Pese a las críticas de los propios atletas sobre la falta de financiamiento del gobierno central al deporte, Scioli defendió las políticas e inversión de Milei en la materia.
El mismo día paseó por el CARD el ex gobernador Omar Perotti. El actual diputado provincial estuvo acompañado por Marcos Corach; se cruzó con Pullaro, saludó a Scioli y hasta participó de la entrega de medallas.