Juegos y política

Hernán Lacunza tras la reunión con Pullaro en Santa Fe: "logramos buena sintonía"

El ex ministro de Economía y aspirante a la presidencia de la Nación fue recibido en Rosario por el gobernador. En diálogo con El Litoral, elogió la gestión en Santa Fe. "Hablamos de cómo construir afinidades y consensos", expresó.