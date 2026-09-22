El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que no formará parte de la comitiva de mandatarios que acompañará al presidente Javier Milei a París, con motivo de la edición de la Argentina Week, un evento pensado para exhibir el potencial del país y atraer inversiones.
Pullaro confirmó que no irá a París junto al Presidente
El mandatario sostuvo que no formará parte de la comitiva de una docena de mandatarios que acompará a Javier Milei porque está concentrado en las cuestiones de la provincia, y sólo lo hace “cuando es estrictamente necesario”.
El santafesino dejó en claro que “me invitaron, pero no voy a ir”, y lo justificó en que “viajo cuando siento que es estrictamente necesario”.
En ese sentido, en diálogo con el periodismo tras una recorrida por el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) en el Parque del Sur, y acompañado por el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, Pullaro insistió en su preocupación por seguir resolviendo la situación de la seguridad en la provincia, más allá de los logros alcanzados.
Y adelantó que el próximo año, si las circunstancias lo permiten, podría participar en un viaje de esta naturaleza.
Contexto
Milei viajará a París acompañado por 12 gobernadores para participar de la Argentina Week, que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa.
En términos generales, el Gobierno buscará mostrar ante empresarios y potenciales inversores europeos que su programa económico cuenta con respaldo político y aliados provinciales con peso específico para sustentarlo.
Pero también será una oportunidad para fortalecer vínculos y limar asperezas en el escenario doméstico, en momentos en que está en juego la agenda parlamentaria y también la electoral, empezando por la reforma que impulsa el oficialismo pero, esencialmente, por transitar los caminos que permitan arribar a la reelección del primer mandatario.
Así las cosas, los mandatarios que ya se sabe formarán parte de la comitiva son Carlos Sadir, de Jujuy; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Ignacio Torres, de Chubut, y Rolando Figueroa, de Neuquén.
Son los mismos gobernadores aliados que participaron de un evento similar en marzo en Manhattan.
A ellos se sumarán en esta oportunidad Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y Leandro Zdero, de Chaco, dos socios electorales de La Libertad Avanza. Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, también integraría la delegación.
En tanto, además de Pullaro, declinaron formalmente el convite el cordobés Martín Llaryora y el peronista afín al Gobierno Osvaldo Jaldo.