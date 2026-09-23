El ex gobernador Omar Perotti valoró que la provincia pueda disfrutar el desarrollo de los Juegos Suramericanos y advirtió que la falta de inversión para apoyar al deporte no es exclusiva ni excluyente de la actual gestión nacional a cargo de Javier Milei. El actual diputado provincial recorrió este martes las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) en esta ciudad, y ante la consulta de El Litoral, sorprendió diciendo que durante su gestión no pudo lograr que Alberto Fernández, con quien compartía el mismo signo político, firmara los trámites previos y necesarios para la realización del evento deportivo que hoy se despliega en Santa Fe, Rosario y Rafaela.
Juegos Suramericanos en Santa Fe, y el reproche de Perotti a Alberto Fernández
El ex mandatario provincial estuvo en la pista de atletismo, se saludó con Maximiliano Pullaro y hasta entregó medallas. Consultado sobre el reclamo de los atletas por la falta de respaldo financiero del gobierno nacional, contó que él mismo no había logrado que el ex presidente firmara oportunamente los trámites pertinentes para la realización del evento deportivo que hoy se desarrolla en la provincia.
"En la historia, Santa Fe la peleó sola. La sede de los Juegos es Argentina (no sólo Santa Fe). Es el país es el que tiene que dar la conformidad para los Juegos. Y nosotros (cuando estábamos a cargo de la gestión provincial) no conseguimos la firma de Alberto Fernández (por entonces, presidente de la Nación). El que firmó fue (el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías) Lammens; por eso llevamos su firma a Paraguay, convencidos de que Santa Fe podía; y se necesitaba que en algún momento, la Nación también se convenciera", expresó.
Perotti consideró que hay "coyunturas, que cuando se transitan con coordinación, permiten desarrollar infraestructura que luego queda para toda la Argentina". A su criterio, la realización de los Juegos garantiza que "volvamos a tener eventos internacionales y posiciona mejor a la provincia".
Continuidad
Perotti destacó que la concreción de los Juegos Suramericanos se tomara en Santa Fe como política de estado. Durante su gestión, impulsó los trámites que permitieron confirmar a la provincia como sede, y durante la de Maximiliano Pullaro, se impulsaron las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de la competencia.
"Esta continuidad es un mensaje para la sociedad que muchas veces está cansada de esta clase de política. Y tiene que ser así. Ustedes me habrán escuchado durante años decir que 'esta obra no la vamos a concluir nosotros', pero que había que terminar con esto de que cada gobernador hacía las obras que podía inaugurar en su mandato. Y había obras que eran estratégicas; que llevaban más tiempo y que le servían a la gente. La instancia del corte de cinta le tocará a uno, le tocará a otro, pero la beneficiaria es la gente y eso es lo que la política no tiene que perder. Cuando lo pierde, pasa lo que pasa; este distanciamiento fuerte que se da con la dirigencia", sentenció.
El ex mandatario elogió "la institucionalidad fuerte" que hay en Santa Fe; "eso es un activo de la dirigencia que ojalá se conserve, crezca, madure y se amplíe, porque la Argentina necesita muchas de estas continuidades. Continuidad en obras que se han inaugurado, en rutas, en puentes, en gasoductos, en acueductos... Todo esto no se hace de un día para el otro ni son obras pequeñas. Si pensamos en pequeño, no tenemos una provincia que crezca", aseguró.
- Hablando de competencias… ¿Va a competir en las elecciones 2027?
- Hoy estamos en los Juegos; hay que disfrutar de esto, acompañarlo y después vendrá todo la otra la otra parte.
- No participó de una reunión en Rosario a la que asistieron referentes de todos los sectores internos del peronismo… ¿Por qué no fue?
- Porque estábamos en los Juegos; ahora hablamos de esto y después hablaremos de las otras cosas…