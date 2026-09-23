Política y deporte

Juegos Suramericanos en Santa Fe, y el reproche de Perotti a Alberto Fernández

El ex mandatario provincial estuvo en la pista de atletismo, se saludó con Maximiliano Pullaro y hasta entregó medallas. Consultado sobre el reclamo de los atletas por la falta de respaldo financiero del gobierno nacional, contó que él mismo no había logrado que el ex presidente firmara oportunamente los trámites pertinentes para la realización del evento deportivo que hoy se desarrolla en la provincia.