Este miércoles vence el plazo

Regularización de deudas impositivas en Santa Fe: ya se firmaron convenios por $ 65 mil millones

Contempla incumplimientos producidos hasta marzo del corriente año de todos los tributos de emisión provincial. Patentes ha sido el que más planes de pago ha generado hasta el momento. Financiación hasta en doce cuotas sin interés, la opción más elegida.