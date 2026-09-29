Con más de 40 mil contribuyentes adheridos hasta el momento, la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia recordó que vence este miércoles el plazo para sumarse al Plan de Regularización de Deudas impositivas en Santa Fe.
Regularización de deudas impositivas en Santa Fe: ya se firmaron convenios por $ 65 mil millones
Contempla incumplimientos producidos hasta marzo del corriente año de todos los tributos de emisión provincial. Patentes ha sido el que más planes de pago ha generado hasta el momento. Financiación hasta en doce cuotas sin interés, la opción más elegida.
En diálogo con El Litoral, Florencio Galíndez, titular de la repartición, recordó que la medida se instrumentó "como herramienta para que los contribuyentes pudiesen poner sus impuestos al día". El programa alcanza, de hecho, a todos los tributos de emisión provincial: Patente, Inmobiliario, Sellos e Ingresos Brutos.
"El 30 de septiembre vence el plazo y ya no habrá más prórrogas – advirtió-. Hasta ese día, los santafesinos podrán adherir y regularizar su situación. La idea era brindar una financiación con tasa preferencial para aliviar la carga fiscal de quienes tuviesen esos atrasos".
El funcionario aclaró que no se trata de una moratoria; el Plan de Regularización prevé la posibilidad de cancelar la deuda hasta en doce cuotas sin interés para pequeños contribuyentes y contribuyentes con hasta dos inmuebles o dominios, y 36 a tasa cero en el caso de prestadores de servicios para personas con discapacidad. Se prevén, además, otras cuatro opciones a mayor plazo pero con recargo.
Recaudado
Según se estimó, la firma hasta el momento de 40.940 planes representa una recaudación aproximada de 65.000 millones de pesos. Las deudas contempladas en el Plan son las contraídas hasta marzo de 2026.
Galíndez detalló que la opción más elegida por los contribuyentes fue la de doce cuotas sin interés; y precisó que el impuesto que más convenios ha generado es Patente, seguido de Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos.
El trámite
La adhesión al plan se genera de manera on line, a través de la página web del gobierno de la provincia. El primer paso es ingresar al portal de Gestiones Ciudadanas, y generar la liquidación del impuesto que se desea regularizar.
Para las deudas vinculadas a Inmobiliario o Patente, se debe seleccionar el trámite "Visualización y liquidación de deuda". Una vez obtenida la liquidación, el sistema habilitará el acceso al Plan Especial de Pago.
En el caso de Ingresos Brutos y Sellos, se deberá buscar el trámite "Ingresos Brutos - Aportes Sociales - Liquidación de deuda". Para acceder a esta instancia, es necesario contar previamente con el servicio "API - Santa Fe - LDAE" habilitado en ARCA. Con la liquidación generada, se podrá iniciar la adhesión al plan.
En segunda instancia, se debe seleccionar el Plan Especial de Pago. Para Patente e Inmobiliario, una vez emitida la liquidación aparecerá la opción "Plan Especial de Pago 2026", desde donde podrá iniciarse el trámite. El sistema permitirá elegir la cantidad de cuotas y consultar el monto financiado, el valor de cada cuota y las fechas de vencimiento.
En tercer término y antes de confirmar la adhesión, el contribuyente deberá completar una declaración jurada con sus datos personales y/o empresariales.
El sistema habilitará, luego, la descarga e impresión del formulario "Solicitud de convenios de pago en cuotas", junto con el comprobante de la primera cuota.
Dicha cuota podrá abonarse en entidades habilitadas o por medios electrónicos, como tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia inmediata mediante DEBIN, a través de PlusPagos. Las cuotas restantes se debitarán automáticamente de la cuenta bancaria informada por el contribuyente.