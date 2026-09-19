La Municipalidad de Santa Fe prorrogó por casi un mes la inscripción para acceder a las 380 licencias de taxis y remises disponibles en la ciudad. El plazo, que vencía este viernes 18 de septiembre, se extendió hasta el 16 de octubre inclusive.
Taxis y remises: municipio alienta a obtener una licencia a choferes de apps y a público general
El municipio santafesino extendió hasta el 16 de octubre la convocatoria que vencía este viernes. Según explicó Raúl Hurani, todavía no se alcanzó la mitad de las licencias que se busca otorgar y hay aspirantes que necesitan más tiempo para completar requisitos. También buscan sumar a choferes de aplicaciones y a quienes aún no lo son.
La convocatoria comprende “130 licencias de taxis y 250 de remises”. La prórroga tiene un motivo concreto: si bien el municipio señala que el proceso “viene funcionando bien, todavía no se llegó a la mitad de las solicitudes” que pretenden alcanzar y "maximizar".
A esto se suma que varios interesados ya iniciaron el proceso pero todavía deben completar requisitos y documentación, entre ellos los relacionados con la adquisición o transferencia de un vehículo que cumpla con la antigüedad exigida.
La intención del municipio es, en primer término, que las licencias sean aprovechadas por choferes de taxis o remises que actualmente trabajan para un tercero y puedan pasar a contar con una licencia propia. Pero la convocatoria quedó abierta también a los conductores de aplicaciones y al público en general.
Consultado Raúl Hurani, subsecretario de Seguridad Vial y Transporte de la Municipalidad, explicó los motivos de la prórroga y cuál es el perfil de los aspirantes que buscan captar.
-¿Por qué decidieron extender la inscripción para las licencias de taxis y remises?
-A ver, viene funcionando bien. La idea es maximizar el otorgamiento de licencias que están disponibles. Hasta ahora la mayoría de los requisitos fueron cumplimentados por taxistas o remiseros. Y lo interesante es que hay muchos choferes que consultan y están abocados a terminar de cumplimentar los requisitos. Entonces, con esas contemplaciones es que se mantiene por casi un mes más la ventana de inscripción.
-¿Cuántas licencias están tomadas o pedidas hasta el momento?
-Todavía no llegamos a la mitad de los que queremos, pero sí tenemos muchas consultas por parte de los que no son choferes y es por eso que estamos haciendo la prórroga. Es decir, también hay personas que actualmente no son choferes de taxis o remises y que están aspirando a obtener una licencia.
-¿Qué documentación o trámite es el que más está demorando a los aspirantes?
-Muchas veces tienen alguna cuestión relacionada con los vehículos que tienen que poseer para poder aspirar a la licencia y están tramitando algunas transferencias que por ahí vienen con demoras, que no están dentro de nuestro ámbito. Por eso es la contemplación.
Vehículos y antigüedad
-¿Los vehículos tienen que cumplir con una antigüedad determinada?
-Exactamente. Para el caso del sistema taxi o remis es hasta 15 años hasta el 31 de diciembre pasado. A veces pasa es que adquirir la unidad, si uno no la tiene ya, es un proceso que lleva su tiempo, es un trámite a registrar y ahí es donde están un poquito demorados los aspirantes.
-¿La prórroga también apunta a personas que hoy trabajan con aplicaciones o plataformas de viaje puedan acceder a una licencia de taxi o remis?
-Lo cual no es ningún inconveniente y no es excluyente. Uno puede ser chofer de taxi o remis y además trabajar como aplicación. La gran diferencia es que para ser aplicación también hay un registro que hay que aplicar y ahí hay una limitación que es respecto a la antigüedad, que es hasta 9 años la unidad. Con lo cual, esta es una oportunidad para quienes quisieron ser aplicaciones y no pudieron. Si lo que quieren es dedicarse al servicio de transporte de personas, entonces que se profesionalicen, que sean taxi o remis y que además pueden ser aplicaciones.
-¿La posibilidad de tener una licencia de taxi o remis implica dejar de trabajar con aplicaciones?
-No. No es excluyente. Uno puede ser chofer de taxi o remis y además trabajar como aplicación. Justamente, desde el municipio plantean la licencia como una alternativa para quienes actualmente realizan transporte mediante plataformas y no pudieron cumplir con los requisitos del registro correspondiente, especialmente por la antigüedad del vehículo.
-¿Entonces buscan captar a personas que hoy tienen un auto y trabajan a través de una aplicación?
-Idealmente aspiramos a cubrir todas las licencias disponibles con aquellos choferes de taxis o remises que no tengan una licencia, sino que trabajan para un tercero, que puedan adquirir su propia licencia y trabajar en forma individual. Y lo abrimos para todos los choferes de aplicaciones que no han cumplimentado su registro, que puedan aspirar y, en general, al público en general. O sea, quien quiera dedicarse al servicio de traslado de personas que lo haga preferentemente a través de una licencia de taxi o remis.
Créditos para el 0Km
-Uno de los obstáculos es la compra del vehículo. Hay un crédito disponible de la Provincia, pero algunos taxistas señalan que les cuesta afrontar la cuota. ¿Cómo evalúan esa situación?
-O sea, realmente el crédito es conveniente en materia financiera. Pero es un crédito que hay que pagar. Tiene muchos beneficios el esquema aportado por Provincia, pero bueno, está en cada chofer la situación personal de poder embarcarse en la adquisición de un 0 km.
-¿Cómo continúa el control sobre las aplicaciones, los choferes y los distintos sistemas de transporte?
-Nosotros tenemos una Dirección de Control de Transporte que se dedica a controlar todos los subsistemas, incluidos taxi, remis y aplicaciones, y es un control que nunca se detuvo, siempre sigue funcionando.
Inscripción hasta el 16 de octubre
Entre las principales condiciones se encuentran tener domicilio en la ciudad de Santa Fe, contar con licencia de conducir profesional categoría D1 o superior, disponer de un vehículo que se encuentre dentro de la antigüedad permitida y tener al día las obligaciones vinculadas a patentes y multas.
La inscripción se realiza de manera online a través de la Oficina Virtual de la Municipalidad de Santa Fe.