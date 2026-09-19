Prórroga de la inscripción

Taxis y remises: municipio alienta a obtener una licencia a choferes de apps y a público general

El municipio santafesino extendió hasta el 16 de octubre la convocatoria que vencía este viernes. Según explicó Raúl Hurani, todavía no se alcanzó la mitad de las licencias que se busca otorgar y hay aspirantes que necesitan más tiempo para completar requisitos. También buscan sumar a choferes de aplicaciones y a quienes aún no lo son.