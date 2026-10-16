Mercado inmobiliario

Créditos hipotecarios en octubre de 2026: cuánto hay que ganar para comprar un departamento

Los bancos exigen ingresos mensuales que van desde unos $850.000 hasta $5 millones, según la entidad. Además, la primera cuota suele estar limitada al 25% de los ingresos netos del solicitante o del grupo familiar, mientras que las tasas de interés determinan cuánto cuesta financiar la compra.