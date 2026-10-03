La agricultura puso US$14.747 millones en juego

Entre bancos, proveedores y acopios: cómo se financiaron los productores en la campaña 2025/26

Según un relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario, alrededor del 30% se cubrió con capital propio y el 70% restante, unos US$10.323 millones, con financiamiento de terceros. El crédito comercial concentró el 55% de ese financiamiento, aunque también crecieron los préstamos bancarios y las herramientas del mercado de capitales.