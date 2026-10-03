Cambia el mercado mundial

Argentina alcanza un récord de exportaciones de aceites y encuentra en India un mercado clave

Entre enero y agosto de 2026, Argentina exportó 5,5 millones de toneladas de aceites vegetales, el mayor volumen para ese período. India concentró el 62% de los embarques y recibió 3,2 millones de toneladas de aceite de soja y girasol. La mayor demanda india, las restricciones en el mercado de girasol y el avance del biodiésel sobre el consumo de aceite de palma configuran un escenario favorable para el complejo aceitero argentino.