Reporte del Mercado de Granos

Las exportaciones de trigo alcanzaron un récord histórico y superan las 16 millones de toneladas

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, en septiembre se embarcaron más de 1,05 millones de toneladas de trigo, 23% más que en igual mes del año pasado y más del doble del promedio de las últimas cinco campañas. El acumulado del ciclo 2025/26 ya supera las 16,2 millones de toneladas, el mayor volumen registrado hasta ahora.