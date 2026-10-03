La perspectiva agroclimática de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipa una semana marcada por fuertes contrastes térmicos y una distribución irregular de las precipitaciones sobre el área agrícola. El período comenzará con el regreso de los vientos cálidos del norte, que favorecerán temperaturas máximas superiores a lo normal en buena parte de la región.
El agro santafesino afronta un nuevo cambio de escenario: calor, lluvias y frío en pocos días
La perspectiva de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipa un comienzo de período con temperaturas superiores a lo normal en buena parte del área agrícola. Las precipitaciones se concentrarían principalmente en el norte, con riesgo de tormentas intensas en el Litoral y un foco superior a 150 milímetros en Misiones. Luego ingresará un frente frío que provocará un marcado descenso térmico y riesgo de heladas en varias regiones.
Las mayores temperaturas se concentrarán principalmente sobre el este del NOA, gran parte de la Mesopotamia, el centro de Cuyo y el sudeste de Paraguay, donde se prevén registros superiores a 30 °C, con sectores que podrían superar los 35 °C y, puntualmente, alcanzar los 40 °C.
En el centro del NOA, la mayor parte de Cuyo, el noroeste y oeste de la Región Pampeana y el noroeste de Uruguay, las máximas se ubicarían entre 25 y 30 °C, mientras que en buena parte de la región Pampeana, el centro-oeste del NOA y Cuyo y gran parte de Uruguay prevalecerían valores de entre 20 y 25 °C.
Lluvias concentradas en el norte
El comportamiento de las precipitaciones será uno de los principales aspectos de la perspectiva. Los mayores acumulados se concentrarían sobre el norte del área agrícola, mientras que buena parte del resto de la región recibiría aportes escasos o nulos.
El norte del NOA, gran parte de Paraguay, la Región del Chaco, el norte y centro de la Mesopotamia, el sudeste de la Región Pampeana y buena parte de Uruguay podrían registrar entre 10 y 25 milímetros, con focos superiores.
La situación más significativa se espera sobre Misiones, donde la perspectiva contempla un foco de tormentas con precipitaciones superiores a los 150 milímetros.
En el norte del Litoral Fluvial también existe riesgo de tormentas intensas y rápidas crecidas, por lo que se prevén condiciones de inestabilidad especialmente importantes en esa zona.
En contraste, gran parte del área agrícola tendría lluvias escasas a nulas. La Cordillera Sur constituye una de las excepciones, con precipitaciones entre moderadas y abundantes.
Después de las tormentas llega el aire frío
El escenario cambiará con el avance de un frente frío. El ingreso de vientos de origen polar provocará un marcado descenso de las temperaturas en buena parte del área agrícola.
Las temperaturas mínimas se ubicarán por encima de los 10 °C en sectores del este del NOA, el sudeste del Chaco, el centro de Cuyo, el sur de la Mesopotamia, el norte de la Región Pampeana y el noroeste de Uruguay, con registros superiores a 15 y 20 °C hacia el norte.
En buena parte de la Región Pampeana, Cuyo, el centro del NOA y Uruguay, las mínimas se ubicarán entre 5 y 10 °C, aunque habrá sectores con valores inferiores.
Riesgo de heladas en varias regiones
El descenso térmico previsto genera un escenario de atención para las zonas productivas más expuestas. El centro-oeste del NOA, el centro-oeste de Cuyo y el sudeste de Uruguay podrían registrar mínimas de entre 0 y 5 °C, con riesgo de heladas generales.
Las temperaturas serán aún más bajas en áreas serranas y cordilleranas del NOA, donde se prevén registros inferiores a 0 °C y heladas generales. En el oeste del NOA podría presentarse un foco con temperaturas de hasta -5 °C.
También se contempla riesgo de heladas localizadas sobre el sudeste de la Región Pampeana y Uruguay, aunque el fenómeno no alcanzaría el extremo norte de este último país.
De esta manera, la perspectiva presenta un marcado cambio de condiciones en pocos días: calor y temperaturas superiores a lo normal al inicio, lluvias concentradas y tormentas fuertes en el norte, y posteriormente el ingreso de aire polar con descenso térmico y riesgo de heladas.