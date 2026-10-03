Una semana de contrastes

El agro santafesino afronta un nuevo cambio de escenario: calor, lluvias y frío en pocos días

La perspectiva de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipa un comienzo de período con temperaturas superiores a lo normal en buena parte del área agrícola. Las precipitaciones se concentrarían principalmente en el norte, con riesgo de tormentas intensas en el Litoral y un foco superior a 150 milímetros en Misiones. Luego ingresará un frente frío que provocará un marcado descenso térmico y riesgo de heladas en varias regiones.