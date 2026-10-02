Guía Estratégica para el Agro

Tras un septiembre seco, las lluvias llevan alivio al trigo y reactivan la siembra de maíz

Las precipitaciones registradas durante la última semana mejoraron el estado hídrico de los cultivos en la región núcleo. El trigo redujo del 15% al 7% la superficie en condición regular, mientras que el maíz podrá retomar su implantación luego de un freno provocado por la falta de humedad.