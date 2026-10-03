Aumentaron 69% en dos años

Las exportaciones de lana crecieron 28% en volumen y 66% en valor durante la zafra 2025/26

Las exportaciones argentinas de lana alcanzaron 39.730 toneladas base sucia durante la zafra 2025/26, un 28% más que en el ciclo anterior. En valor, las ventas externas crecieron 66%, hasta los US$189,6 millones. China y la Unión Europea se mantuvieron como los principales mercados.