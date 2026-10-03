Las exportaciones argentinas de lana mostraron un fuerte crecimiento durante la zafra 2025/26, que se extendió entre julio de 2025 y junio de 2026. Según datos oficiales, los embarques aumentaron 28% en volumen y 66% en valor respecto del ciclo anterior.
Las exportaciones de lana crecieron 28% en volumen y 66% en valor durante la zafra 2025/26
Las exportaciones argentinas de lana alcanzaron 39.730 toneladas base sucia durante la zafra 2025/26, un 28% más que en el ciclo anterior. En valor, las ventas externas crecieron 66%, hasta los US$189,6 millones. China y la Unión Europea se mantuvieron como los principales mercados.
En total, durante la última zafra se exportaron 39.730 toneladas de lana base sucia, por un valor de US$189,6 millones.
El resultado marca una mejora significativa frente a la zafra 2024/25, cuando las ventas externas habían alcanzado 31.088 toneladas por US$114,3 millones.
La evolución también resulta significativa en una comparación de dos años. Frente a la zafra 2023/24, el volumen exportado creció 69%, mientras que las divisas generadas aumentaron 101,4%.
China y la Unión Europea, principales destinos
Los mercados internacionales continúan teniendo un papel central para la cadena lanera argentina. China y la Unión Europea se mantienen como los principales destinos de las exportaciones.
China concentra especialmente las compras de lana sucia, mientras que la Unión Europea tiene una participación destacada en el mercado de lana peinada, de mayor grado de procesamiento.
La evolución de las ventas externas durante la última zafra refleja tanto un incremento de los volúmenes comercializados como una mayor generación de divisas para la cadena.
El nuevo ciclo comenzó con otro salto exportador
El crecimiento se mantuvo durante los primeros meses de la nueva zafra. Entre julio y agosto de 2026, Argentina exportó 6.901 toneladas de lana base sucia, un 39% más que en el mismo período del año anterior.
En términos de valor, las ventas externas alcanzaron US$37,4 millones, lo que representa un incremento interanual del 103%.
De esta manera, el primer bimestre de la zafra 2026/27 mantiene la tendencia ascendente observada durante el ciclo anterior y muestra un crecimiento tanto en los volúmenes exportados como en las divisas generadas.
Una cadena que sostiene la recuperación
Los datos de los últimos ciclos muestran una recuperación sostenida de las exportaciones de lana argentina. El incremento de los embarques y, particularmente, el crecimiento del valor comercializado fortalecen la participación de la producción nacional en los mercados internacionales.
La evolución de las exportaciones también vuelve a poner el foco en la importancia de agregar valor y mejorar la inserción externa de la cadena lanera, en un sector donde conviven diferentes tipos de lana y niveles de procesamiento según el destino.
Con el comienzo de la zafra 2026/27, los primeros registros mantienen la tendencia positiva y anticipan otro período de actividad significativa para la cadena ovina orientada a la exportación.