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ANSES: quiénes cobran este lunes 19 de octubre y qué prestaciones se pagan

La Administración Nacional de la Seguridad Social continúa con el cronograma de octubre para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Los pagos se organizan según la prestación y la terminación del DNI. Además, los haberes previsionales incluyen el aumento mensual y el bono extraordinario para quienes cumplen los requisitos.

La jornada incluye a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo La jornada incluye a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este lunes 19 de octubre con el calendario de pagos correspondiente al décimo mes del año. La jornada incluye a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, beneficiarios de asignaciones familiares y titulares de otras prestaciones sociales.

Las fechas de acreditación varían según el tipo de beneficio y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Por eso, antes de consultar la cuenta bancaria o acercarse a una sucursal, es importante verificar qué cronograma corresponde a cada prestación.

Billetes Créditos: Manuel FabatiaANSES: quiénes cobran hoy, lunes 19 de octubre Créditos: Manuel Fabatia

ANSES: quiénes cobran hoy, lunes 19 de octubre

De acuerdo con el calendario de pagos informado para octubre, este lunes cobran los siguientes grupos:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 6.

Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 6.

Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 6.

Asignación Universal por Embarazo (AUE): DNI terminados en 5.

Asignación por Prenatal: DNI terminados en 6 y 7.

Asignación por Maternidad: continúa el esquema de pago correspondiente a todas las terminaciones de DNI, según el calendario de la prestación.

Becas Progresar: DNI terminados en 8 y 9.

También continúa el período de pago de las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, así como el de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), de acuerdo con los plazos establecidos para cada beneficio.

Cuánto cobran los jubilados en octubre de 2026

Los haberes previsionales de octubre incorporan una actualización del 1,66%, de acuerdo con la información publicada sobre el calendario de ANSES.

Con este incremento, la jubilación mínima quedó establecida en $435.748,51. Para los beneficiarios que reúnen las condiciones para recibir el bono extraordinario completo de $70.000, el ingreso total asciende a $505.748,51, antes de los descuentos que pudieran corresponder.

El refuerzo previsional no se aplica de manera idéntica a todos los titulares: el monto depende de las condiciones previstas para cada caso.

Los pagos se organizan de acuerdo con la terminación del número de documento de cada beneficiario.Los pagos se organizan de acuerdo con la terminación del número de documento de cada beneficiario.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Quienes necesiten confirmar cuándo cobran pueden consultar los canales oficiales de ANSES. Para hacerlo, deben ingresar al sitio del organismo y revisar el calendario correspondiente a su prestación.

También es posible consultar la fecha y el lugar de cobro a través de Mi ANSES, con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

La consulta permite verificar la información individual y evitar confusiones entre los cronogramas de jubilaciones, pensiones y asignaciones.

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