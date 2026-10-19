Cronograma

ANSES: quiénes cobran este lunes 19 de octubre y qué prestaciones se pagan

La Administración Nacional de la Seguridad Social continúa con el cronograma de octubre para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Los pagos se organizan según la prestación y la terminación del DNI. Además, los haberes previsionales incluyen el aumento mensual y el bono extraordinario para quienes cumplen los requisitos.