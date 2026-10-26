En el sur santafesino

Cinco zonas y un cronograma semanal para ordenar la recolección de residuos en Villa Gobernador Gálvez

El servicio estará organizado en cinco zonas, con un día asignado a cada sector de la ciudad. El objetivo es optimizar los recorridos de los camiones y mejorar la limpieza urbana. También se establecieron pautas para la disposición de ramas, muebles y otros elementos de gran tamaño.