Villa Gobernador Gálvez puso en marcha un nuevo esquema de recolección de residuos verdes y voluminosos, con una distribución de la ciudad en cinco zonas y días específicos para cada sector. La medida apunta a ordenar el servicio, optimizar los recorridos de los camiones y mejorar la limpieza de los espacios públicos.
Cinco zonas y un cronograma semanal para ordenar la recolección de residuos en Villa Gobernador Gálvez
El servicio estará organizado en cinco zonas, con un día asignado a cada sector de la ciudad. El objetivo es optimizar los recorridos de los camiones y mejorar la limpieza urbana. También se establecieron pautas para la disposición de ramas, muebles y otros elementos de gran tamaño.
El secretario de Servicios Públicos, Leandro Sánchez, explicó que la reorganización busca establecer un sistema más eficiente para el retiro de residuos que, por sus dimensiones o características, requieren un tratamiento diferente al de los desechos domiciliarios.
Según detalló el funcionario, el servicio contempla dos categorías principales: los residuos verdes, como ramas, hojas y restos de poda, y los voluminosos, entre los que se encuentran muebles en desuso, colchones, chatarra y electrodomésticos.
Cinco zonas con días asignados
El nuevo cronograma distribuye la recolección de acuerdo con la ubicación de los barrios y distintos puntos de referencia de la ciudad. Los días establecidos son los siguientes:
Lunes: zona delimitada por Paraná, Los Paraísos, Caseros y el río. Comprende los barrios Mi Tierra, Mi Casa, Los Paraísos y Santa Inés.
Martes: sector comprendido entre Magallanes, la autopista Rosario-Buenos Aires, el arroyo Saladillo y Temporelli.
Miércoles: área delimitada por las vías del ferrocarril, calle Río Paraná, avenida San Martín y la autopista Rosario-Buenos Aires.
Jueves: zona comprendida entre el arroyo Saladillo, las vías del ferrocarril, Nogués, Río Paraná, Magallanes y Caseros.
Viernes: sectores comprendidos entre avenida San Martín, Río Paraná y Nogués.
Desde el área de Servicios Públicos recomendaron a los vecinos consultar el cronograma completo en la página web de la Municipalidad para identificar el día correspondiente a su barrio.
Además, Sánchez señaló que los residuos deben disponerse uno o dos días antes de la fecha asignada y que se debe utilizar la aplicación municipal para realizar el reclamo correspondiente. Este procedimiento permite organizar los recorridos de los camiones y planificar las tareas de recolección.
Cómo disponer las ramas, los muebles y otros residuos
La correcta disposición de los materiales es uno de los aspectos centrales del nuevo esquema. En el caso de los residuos verdes, el Municipio solicita colocarlos frente al domicilio, sobre la calle y a unos 20 centímetros del cordón, para permitir el escurrimiento del agua.
También se estableció que las ramas no deben superar el metro o el metro y medio de longitud, con el propósito de facilitar su manipulación y retiro.
En cuanto a los residuos voluminosos, como muebles y colchones, Sánchez indicó que deben colocarse junto al contenedor y, siempre que sea posible, atados o desarmados para reducir el espacio que ocupan.
El funcionario remarcó que la colaboración de los vecinos resulta fundamental para el funcionamiento del servicio y para evitar que los residuos se acumulen en esquinas, terrenos baldíos, plazas u otros espacios públicos.
Por otra parte, aclaró que los escombros y los restos de construcción o demolición no están incluidos en este sistema de recolección. Para retirar esos materiales, los vecinos deberán contratar un servicio de volquete.
Más equipamiento para reforzar el servicio
La reorganización forma parte de un proceso de mejora del sistema municipal de recolección de residuos. De acuerdo con lo informado por Sánchez, durante este año se incorporaron nuevos camiones compactadores y más de 1.000 contenedores para fortalecer el servicio domiciliario.
A ese equipamiento se sumó un camión tipo batea con capacidad para transportar hasta 30 toneladas, destinado a reforzar las tareas vinculadas con los residuos de mayor tamaño.
El secretario de Servicios Públicos señaló que la planificación de los recorridos, el uso de las herramientas digitales municipales y el compromiso de los vecinos son factores necesarios para mejorar la eficiencia del sistema.
El nuevo cronograma busca, de esta manera, ordenar el retiro de residuos verdes y voluminosos, facilitar las tareas de los equipos municipales y contribuir al mantenimiento de la limpieza urbana.