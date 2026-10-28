La obra de ampliación de la sede del Instituto Municipal Animal (IMUSA) en el Parque Juan de Garay de la ciudad de Santa Fe comenzó con el trajín de los operarios municipales, que se pusieron manos a la obra este miércoles. Al ser un lugar muy concurrido por los titulares de mascotas de compañía en esta capital, habrá nuevos servicios descentralizados.
En pocos días arranca la ampliación del IMUSA en el Parque Garay: demandará unos $250 millones
El financiamiento es provincial. Y los trabajos demandarán unos 180 días. Se reforzó el “turnero” para la asistencia de animales de compañía en el Botánico y Alto Verde. Y se sumaron otros puntos móviles.
El inmueble contará con más comodidades para la atención veterinaria; sectores de guardados de insumos, y salas de esperas de los titulares de las mascotas. Además, se habilitará un canal de WhatsApp para asociaciones de proteccionistas de animales para que allí se puedan pedir turnos para el traslado y posterior atención de animales rescatados en las calles.
A las precisiones las dio el subsecretario de Desarrollo Sustentable municipal, Jonatan Canavese. Con el inicio de la obra -financiadas por el Gobierno provincial- “estamos muy contentos porque se podrá continuar con las políticas que se vienen dando en lo que es el marco de la salud animal”, declaró.
Cómo será la atención
-En esos 180 días, ¿cómo va a ser la atención del IMUSA? ¿Cómo va a estar funcionando?, consultó un cronista al funcionario.
-La realidad es que nosotros no podíamos dejar pasar que éste es uno de los principales centros de atención del IMUSA. Entonces lo que hicimos fue reforzar no solamente el turnero en lo que son las sedes del Botánico y Alto Verde.
También, se dispusieron puntos móviles del instituto en la Vecinal Unión y Progreso Barranquitas, Villa del Parque, Vecinal Juan de Garay. Durante todo el mes de noviembre los vecinos podrán consultar el calendario en las redes sociales de la Municipalidad de Santa Fe.
Además, pudimos cerrar con la Vecinal de Juan de Garay que todo el mes de diciembre va a poder tener las atenciones de lunes a viernes en dicha sede. Esto facilita mucho el trabajo sobre todo a las personas que integran asociaciones rescatistas, con quienes trabajamos en conjunto en todo momento.
Beneficios
Otra de las consultas fue qué beneficios va a traer la nueva sede a todo lo que es el programa de sanidad animal. Para Canavese, habrá “una mejor atención, porque vamos a tener más consultorios y un nuevo lugar de guardado de insumos”.
Hoy no teníamos un lugar tal vez tan cómodo en el cual las personas pueden venir y esperar correctamente junto con sus animales de compañía, así que va a tener una nueva sala de espera condicionada, que nos va a permitir ampliar lo que es la capacidad de atención y servicio.
-En estas unidades móviles que se van a estar montando mientras se realizan las tareas de remodelación, ¿también se va a poder castrar? ¿Va a funcionar el quirófano, por ejemplo?, interrogó CyD Litoral.
-Funcionará totalmente igual. Hagan de cuenta que es un IMUSA móvil, como le decimos nosotros. Lo que queríamos hacer era no dejar de prestar las atenciones en las sedes fijas, pero necesitábamos llegar a los barrios y por suerte hemos tenido una excelente recepción pública.
“Además de las castraciones masivas que se seguirán manteniendo y se continúan haciendo, el resto de los servicios se prestarán con normalidad en las unidades”, aseguró, al tiempo que valoró “el compromiso de los empleados, los veterinarios, toda la gente del IMUSA para mantener esta política”, cerró.