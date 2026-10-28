Ciudad de Santa Fe

En pocos días arranca la ampliación del IMUSA en el Parque Garay: demandará unos $250 millones

El financiamiento es provincial. Y los trabajos demandarán unos 180 días. Se reforzó el “turnero” para la asistencia de animales de compañía en el Botánico y Alto Verde. Y se sumaron otros puntos móviles.