Proyecto de ordenanza

Proponen crear un hospital veterinario municipal gratuito en Santa Fe

La iniciativa ingresó al Concejo Municipal y comenzará a tratarse en comisiones. Contempla atención clínica, guardia las 24 horas, cirugías, internación y un registro de donantes de sangre para perros y gatos. También establece que el nuevo espacio no reemplazará al Imusa.