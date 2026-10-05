La Municipalidad de Santa Fe, a través del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa), continúa con las acciones de sanidad animal en distintos barrios de la ciudad. Durante todo el mes de octubre, los equipos municipales recorrerán el Distrito Oeste con un dispositivo que brindará castración, vacunación y desparasitación gratuita de animales de compañía.
Imusa continúa con la campaña de sanidad animal en la ciudad de Santa Fe
Durante octubre se realizarán castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación gratuita de animales de compañía. Además, los dispositivos de salud acompañarán las jornadas con consultas y acciones de prevención de leptospirosis.
Las jornadas se desarrollarán de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, en distintos espacios comunitarios de los barrios. La propuesta busca facilitar el acceso de vecinos y vecinas a servicios veterinarios y promover el cuidado responsable de perros y gatos.
Además, las intervenciones contarán con el acompañamiento de un dispositivo de salud municipal, destinado a realizar consultas y brindar información para la prevención de la leptospirosis.
De esta manera, la municipalidad sostiene el abordaje territorial de la sanidad animal, acercando los servicios a los barrios y fortaleciendo, al mismo tiempo, las acciones de prevención de enfermedades.
Cronograma de octubre
Barrio Barranquitas (Vecinal Pro Mejoras Barranquitas): del 5 al 9 de octubre.
Barrio Los Hornos (Centro de Día Mirando con Lentes Color Violeta): del 13 al 16 de octubre.
Barrio San Pantaleón (Vecinal San Pantaleón): del 19 al 23 de octubre.
Barrio Barranquitas (Asociación Civil Construyendo el Futuro): 26, 27 y 29 de octubre.
Para la reserva de turnos de castración o la solicitud de mayor información sobre los servicios itinerantes, se puso a disposición la línea de atención vía WhatsApp a través del número 3425394576.