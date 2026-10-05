El proyecto para transformar integralmente el Parque Juan de Garay de la ciudad de Santa Fe ingresó en su etapa definitiva: la Municipalidad firmó el contrato con Sauxwernly SA, empresa adjudicataria de la obra sobre el histórico piletón, por lo que el comienzo de los trabajos es inminente.
Parque Garay: firmaron el contrato para la remodelación y el inicio de las obras es inminente
La Municipalidad de Santa Fe suscribió el contrato con Sauxwernly SA, la empresa adjudicataria de la intervención sobre el histórico piletón. Se trata del primer frente de una renovación integral. El proyecto incluye además el Parque de los Niños, la pista de ciclismo, la ampliación del Imusa y el Jardín Japonés.
La intervención forma parte del plan acordado entre el intendente Juan Pablo Poletti y el gobernador Maximiliano Pullaro para poner en valor distintos espacios públicos de la ciudad. El programa contempla una inversión provincial y municipal global de $4.350 millones, de los cuales $3.850 millones corresponden específicamente a las obras proyectadas para el Parque Garay.
La primera etapa estará concentrada en los históricos piletones del parque. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $1.768.061.027 y un plazo de ejecución previsto de 120 días. La licitación había recibido siete ofertas y finalmente Sauxwernly SA resultó adjudicataria con una propuesta de $1.710.791.286,06.
El proyecto contempla reconvertir el actual piletón, de unos 75 metros de diámetro, en un espacio de uso flexible. Durante el verano funcionará como natatorio con agua tratada y, una vez finalizada la temporada, será vaciado para convertirse en un playón multipropósito destinado a actividades deportivas, recreativas y culturales.
La intervención se realizará dentro de los límites del vaso existente e incluirá un nuevo vaso de hormigón, rampas de acceso para personas con movilidad reducida y gradas perimetrales que también funcionarán como bancos. Además, se prevé recuperar adoquines y otros elementos ornamentales vinculados con el patrimonio del parque.
Cinco frentes para renovar el Garay
El piletón constituye sólo una parte de un proyecto mucho más amplio. El plan provincial presentado en junio contempla cinco grandes frentes de intervención: la pileta recreativa, el Parque de los Niños, la pista de ciclismo "Clodomiro Cortoni", el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) y el Jardín Japonés del Litoral.
En el Parque de los Niños se proyecta una nueva plaza con grandes dispositivos recreativos y juegos infantiles inclusivos. También se renovarán estructuras existentes, se pondrá en valor el anfiteatro y se mejorarán senderos peatonales.
La pista de ciclismo "Clodomiro Cortoni" será reasfaltada en su totalidad, mientras que también se ejecutarán tareas de bacheo sobre las calles internas del predio.
Otro de los puntos del proyecto es la ampliación del Imusa, que tendrá una inversión superior a los $256 millones. La intervención contempla nuevos consultorios, salas de espera, oficinas, depósito de insumos y una sala de necropsia. La Municipalidad ya publicó la correspondiente licitación para esta obra.
Finalmente, se realizará una readecuación integral del Jardín Japonés del Litoral, con el objetivo de recuperar sus características paisajísticas y reforzar su valor cultural dentro del parque.
El proyecto general también contempla intervenciones sobre los lagos y la instalación de tres perforaciones destinadas a mejorar el sistema de recirculación del agua. La intención planteada por el municipio es que el parque tenga actividad durante todo el año y no quede limitado a los meses de verano.
En paralelo a estas obras, la Provincia construye en el parque la primera Estación Policial de la ciudad.
Un parque con más de ocho décadas de historia
La intervención se proyecta sobre uno de los espacios verdes más tradicionales de Santa Fe. El Parque Juan de Garay fue inaugurado en 1939 y se convirtió con el paso de las décadas en uno de los principales lugares de encuentro de los vecinos del oeste de la ciudad.
Pero antes de convertirse en parque, el lugar tuvo otra función. Allí funcionó durante años el antiguo cementerio católico de Santa Fe. El camposanto fue clausurado en 1894 por razones sanitarias y en 1904 comenzó su demolición. Los restos fueron trasladados al cementerio ubicado en el actual barrio Barranquitas.
Con la creación del parque llegaron los lagos, piletones, fuentes, juegos, puentes, embarcaderos, glorietas y pérgolas. También se construyó un velódromo y sectores destinados al camping. Durante décadas, los botes a pedal, los jardines y los espacios recreativos convirtieron al Garay en uno de los paseos más concurridos de la ciudad.
El parque atravesó posteriormente períodos de deterioro y distintas etapas de recuperación. En 2009, por ejemplo, una intervención municipal permitió recuperar sectores que se encontraban abandonados, con lagos cubiertos de camalotes, piletones deteriorados y fuentes fuera de funcionamiento.
En los últimos años también se realizaron tareas de mantenimiento, limpieza, iluminación y recuperación de distintos sectores. En 2024, la Municipalidad demolió estructuras abandonadas para mejorar las condiciones de seguridad y anunció nuevas intervenciones sobre el espacio verde.
Ahora, con la firma del contrato con Sauxwernly SA, el Garay vuelve a entrar en una etapa de obra de mayor escala. El objetivo es que el histórico espacio pueda recuperar parte de su protagonismo como lugar de recreación, deporte y encuentro para los santafesinos.