Pulmón verde del oeste

Parque Garay: firmaron el contrato para la remodelación y el inicio de las obras es inminente

La Municipalidad de Santa Fe suscribió el contrato con Sauxwernly SA, la empresa adjudicataria de la intervención sobre el histórico piletón. Se trata del primer frente de una renovación integral. El proyecto incluye además el Parque de los Niños, la pista de ciclismo, la ampliación del Imusa y el Jardín Japonés.