El denominado Acuerdo Capital nació como un compromiso político entre Maximiliano Pullaro y Juan Pablo Poletti para ejecutar obras consideradas estratégicas para la ciudad de Santa Fe. El acuerdo original fue suscripto el 1° de septiembre de 2023, cuando ambos todavía eran candidatos a gobernador e intendente de Santa Fe, respectivamente. Luego de asumir sus cargos, el compromiso se transformó en un paquete de cinco obras concretas, presentado oficialmente en mayo de 2024.
Acuerdo Capital: a casi tres años del compromiso, sólo quedan dos obras por inaugurar
De las cinco intervenciones acordadas entre Provincia y Municipio, tres ya fueron terminadas: Larrea, J.J. Paso y Aristóbulo del Valle. Peñaloza y Siete Jefes están en su etapa final, pero todavía no tienen fecha de inauguración. Además, qué pasó con el nuevo puente sobre la Setúbal y la urbanización de los fondos de la Belgrano.
El convenio contempló intervenciones financiadas por la Provincia y coordinadas con la Municipalidad para mejorar corredores viales, espacios públicos y la conectividad urbana. El paquete incluyó la pavimentación de calle Larrea, entre Blas Parera y Peñaloza; la culminación de avenida Peñaloza entre Gorriti y Chaco -le faltaba una mano-; y la remodelación de los canteros centrales de las avenidas Juan José Paso, Aristóbulo del Valle y Siete Jefes.
A casi tres años de aquel primer compromiso político y más de dos años después de la presentación del paquete de obras, tres de las cinco intervenciones ya fueron finalizadas.
La primera en concluir fue la pavimentación de calle Larrea, entre Blas Parera y Peñaloza, inaugurada en septiembre de 2025. Luego terminó la remodelación del cantero central de avenida J.J. Paso, en el sur de la ciudad. La tercera fue la puesta en valor del cantero central de Aristóbulo del Valle, entre Galicia y Gorriti.
Siete Jefes: resta el 10%
La obra que todavía espera su finalización es la remodelación del paseo de la avenida Siete Jefes, desde el monumento al Brigadier Estanislao López hasta la zona del Faro. El proyecto contempla nuevas veredas, mobiliario urbano, juegos infantiles, iluminación, forestación, accesibilidad y la reestructuración de algunos cruces y conexiones viales. También incluye la apertura de las calles Chacabuco, Juan del Campillo e Iturraspe.
La intervención comenzó en 2025 y fue mostrando avances parciales durante este año. En mayo, la Provincia informaba un avance del 50%; posteriormente los trabajos superaron el 60%.
Ahora, la obra se ve casi terminada. Ante una consulta de El Litoral, la Municipalidad confirmó que ingresó en su tramo final, aunque todavía no tiene una fecha definida para su inauguración.
“En ambas obras no hay fecha exacta de inauguración. Ambas están en su etapa final”, respondió el municipio, en referencia a Siete Jefes y Peñaloza.
En el caso de la Costanera, precisó que “7 Jefes queda un 10 % de obra”.
Uno de los puntos que todavía resta ejecutar son los denominados mandapeatones. Dicha construcción había sido postergada por los Juegos Suramericanos, ya que por ese tramo de la avenida Siete Jefes debía circular la disciplina de triatlón. “Los mandapeatones se van a hacer como estaba previsto en el proyecto. Empezaría a mediados de mes la construcción”, respondieron desde el municipio.
La obra fue concebida como una intervención integral del paseo costero, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y recuperar un espacio público de fuerte utilización recreativa, deportiva y turística. El proyecto también contempla la resignificación del sector del Monumento al Brigadier y la incorporación de mobiliario y elementos de accesibilidad.
Peñaloza: ampliaron el proyecto
La otra obra pendiente es la culminación de avenida Peñaloza entre Gorriti y Chaco, en el norte de la ciudad. Se trata de una intervención que busca completar la segunda mano de circulación de un tramo que durante años funcionó de manera incompleta.
El proyecto original contemplaba unos 1.350 metros de intervención e incorporó nueva calzada, cantero central, ciclovía, iluminación, mobiliario y forestación. La obra comenzó a principios de 2025 y tuvo diferentes etapas de avance.
Según explicó ahora la Municipalidad, el proyecto fue ampliado durante su ejecución. “Se agregaron 300 metros el asfalto de hormigón”, informó el municipio.
Por ese motivo, además de completar los trabajos de pavimentación, todavía deben ejecutarse los detalles: “Queda pendiente terminar la señalética horizontal y vertical, el mobiliario e iluminación”.
Así, aunque las dos obras están en su tramo final, ninguna tiene por el momento una fecha oficial de inauguración.
Dos anuncios que todavía esperan definiciones
Mientras las cinco obras del Acuerdo Capital avanzaron desde aquel compromiso hasta convertirse en intervenciones concretas, durante la gestión de Poletti se anunciaron además otros dos proyectos de fuerte impacto urbano para Santa Fe que todavía no tienen un cronograma de ejecución conocido.
Uno es el puente ciclopeatonal sobre la laguna Setúbal, anunciado por Poletti en febrero pasado durante su discurso de apertura de sesiones del Concejo Municipal. La propuesta contempla conectar el sector de El Faro con la zona del Paseo de la Laguna y aprovechar los antiguos pilotes ferroviarios que permanecen en pie sobre el espejo de agua. El intendente aseguró entonces que la obra sería financiada y licitada por la Provincia.
El anuncio fue retomado por el Gobierno provincial al describir las obras de infraestructura de 2026. Sin embargo, hasta ahora no se conoce el inicio de los trabajos ni un cronograma de ejecución de la estructura.
Según pudo saber El Litoral, los equipos técnicos del gobierno provincial avanzaron con el anteproyecto, que ahora estaría en manos de los equipos de Vialidad.
El otro proyecto es la urbanización de los terrenos ubicados detrás de la ex Estación Belgrano, bautizada por el municipio como Ecoparque Belgrano.
A fines de 2024, la Municipalidad firmó un convenio marco con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para avanzar con la transformación del predio. El proyecto contempla apertura de calles, espacios públicos, bicisendas, infraestructura, un nuevo bulevar Vélez Sársfield y un desarrollo urbano de usos mixtos, mientras que el edificio histórico de la Estación Belgrano quedaría fuera de la eventual subasta.
El propio Poletti había explicado que después del convenio marco debía definirse el distrito, avanzar con la normativa municipal y posteriormente concretar la subasta de los terrenos para comenzar la primera etapa de obras.
En la agenda municipal, el Ecoparque Belgrano es hoy un proyecto que se espera “activar”. La página oficial del municipio, por su parte, mantiene publicados los antecedentes de la comisión de trabajo creada para definir los lineamientos del desarrollo.
La obra que en los próximos días dará comienzo es la renovación integral del Parque Garay, ese pulmón verde de la ciudad ubicado en el oeste. La obra contempla una inversión global de $4.350 millones, cofinanciada entre el Municipio y el Gobierno Provincial. Las obras principales, cuyo comienzo es inminente, apuntan a recuperar la infraestructura deportiva, los espacios comunitarios y el paisaje natural.