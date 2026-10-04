Santa Fe ciudad

Acuerdo Capital: a casi tres años del compromiso, sólo quedan dos obras por inaugurar

De las cinco intervenciones acordadas entre Provincia y Municipio, tres ya fueron terminadas: Larrea, J.J. Paso y Aristóbulo del Valle. Peñaloza y Siete Jefes están en su etapa final, pero todavía no tienen fecha de inauguración. Además, qué pasó con el nuevo puente sobre la Setúbal y la urbanización de los fondos de la Belgrano.