Un nuevo episodio con fauna silvestre sorprendió durante la mañana de este miércoles a vecinos de la ciudad de Santa Fe. Un ciervo axis apareció deambulando, desorientado, por la zona de Aristóbulo del Valle y Córdoba, lo que motivó la intervención de agentes del Comando Radioeléctrico para ponerlo a resguardo.
Otro ciervo axis apareció perdido en las calles y policías debieron rescatarlo
El animal fue visto durante la mañana del miércoles en Aristóbulo del Valle y Córdoba, mientras deambulaba desorientado. Agentes del Comando Radioeléctrico montaron un operativo y lograron atraparlo en barrio Fomento 9 de Julio. Presentaba una pequeña lesión y pérdida de sangre.
El animal se desplazaba sin rumbo claro por la vía pública hasta que los efectivos desplegaron un operativo para interceptarlo. La captura se concretó en inmediaciones de 9 de Julio y Pedro Ferré, en barrio Fomento 9 de Julio.
Tenía una pequeña herida
Con los recaudos necesarios para evitar mayores riesgos, los policías utilizaron una cuerda para reducir al ejemplar y controlar sus movimientos. Durante el procedimiento advirtieron que presentaba una pequeña lesión y tenía pérdida de sangre.
Una vez asegurado, el ciervo fue trasladado al Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna (CRIIF) La Esmeralda, ubicado en Aristóbulo del Valle 8700, donde quedó bajo resguardo para recibir atención y ser evaluado por personal especializado.
Otro caso en octubre
El hallazgo vuelve a poner en escena una situación que ya tuvo otro episodio reciente en la capital provincial. El pasado 8 de octubre, personal de la Policía Ecológica rescató a un ciervo que había sido encontrado en el interior de un domicilio situado en Intendente Irigoyen al 500.
En aquella oportunidad, la intervención comenzó a partir de un aviso recibido a través de la Central de Emergencias 911. Al llegar, los agentes encontraron al animal bajo resguardo de efectivos del Comando Radioeléctrico y comprobaron que presentaba lesiones visibles.
Mediante maniobras no invasivas, los policías consiguieron ponerlo a salvo y convocaron a personal especializado en fauna. Luego, el ejemplar fue llevado hasta la Base Ecológica, donde quedó bajo cuidado a la espera de las indicaciones correspondientes.
La aparición de dos ciervos en distintos sectores de Santa Fe en un lapso de pocas semanas vuelve a llamar la atención sobre la presencia de estos animales fuera de su entorno habitual. En el caso de este miércoles, la lesión y el sangrado detectados durante el procedimiento hacen especialmente importante la evaluación veterinaria.