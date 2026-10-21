Sorpresa en Santa Fe

Otro ciervo axis apareció perdido en las calles y policías debieron rescatarlo

El animal fue visto durante la mañana del miércoles en Aristóbulo del Valle y Córdoba, mientras deambulaba desorientado. Agentes del Comando Radioeléctrico montaron un operativo y lograron atraparlo en barrio Fomento 9 de Julio. Presentaba una pequeña lesión y pérdida de sangre.