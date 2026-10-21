#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Ante el tribunal

Juicio por Maradona: qué argumentos prepara la defensa de Leopoldo Luque

La audiencia de este miércoles en el tribunal de San Isidro tendrá como protagonistas a los abogados del neurocirujano, que expondrán su postura frente a las acusaciones en la causa por la muerte del exfutbolista.

El juicio por la muerte de Diego Maradona avanza hacia sus etapas finales.El juicio por la muerte de Diego Maradona avanza hacia sus etapas finales.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona avanza hacia sus instancias finales. Este miércoles es el turno de los alegatos de los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque y de Nancy Forlini, jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, ambos acusados en la causa.

La audiencia se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, donde se espera una nueva jornada extensa, marcada por las exposiciones de los representantes legales de los imputados.

Mirá tambiénJuicio por la muerte de Maradona: pidieron la absolución de Agustina Cosachov y Carlos Díaz

Quiénes estarán a cargo

Durante la primera parte de la audiencia, los abogados Francisco Oneto, Roberto Rallín y Julio Rivas expondrán los argumentos de la defensa de Luque.

Más tarde, durante la tarde, será el turno de Nicolás D'Albora y Agustín Varela, quienes representarán a Forlini.

Soccer Football - Superliga - Boca Juniors v Gimnasia y Esgrima - Alberto J. Armando Stadium, Buenos Aires, Argentina - March 7, 2020 A Diego Armando Maradona banner placed by Boca Juniors fans at the stadium REUTERS/Agustin MarcarianLa defensa de Luque expondrá sus argumentos ante los jueces durante la jornada.

Las presentaciones forman parte de una etapa clave del proceso judicial, en la que los abogados exponen sus argumentos ante el tribunal para sostener sus respectivas posiciones sobre las acusaciones.

Qué dijeron las defensas de Cosachov y Díaz

La jornada del martes estuvo dedicada a los alegatos de los representantes del psicólogo Carlos Díaz y de la psiquiatra Agustina Cosachov. La audiencia comenzó cerca de las 11 y se extendió hasta pasadas las 21.30.

Durante su exposición, Vadim Mischanchuk, abogado de Cosachov, pidió la absolución de su defendida. Para respaldar su postura, afirmó que ella nunca actuó con indiferencia y cuestionó el accionar de la empresa de medicina prepaga.

En ese sentido, sostuvo que la prepaga había entorpecido el proceso, según su interpretación de los hechos.

Vadim Mischanchuk, lawyer of Agustina Cosachov, psychiatrist of late Argentine soccer legend Diego Maradona, Francisco Oneto, lawyer of Maradona's personal doctor Leopoldo Luque, sit among other lawyers inside a court, as a new trial against medical professionals facing accusations of negligence in connection to the 2020 death of the global icon is set to start, in Buenos Aires, Argentina, April 14, 2026. REUTERS/Cristina SilleLuque llega a una instancia decisiva en la causa por la muerte de Diego Maradona.

El argumento de la defensa del psicólogo

Por su parte, el abogado Luciano Zorrilla, representante de Carlos Díaz, defendió la actuación de su cliente y cuestionó que deba afrontar el juicio.

El letrado sostuvo que Díaz no debería estar entre los acusados y aseguró que, desde su perspectiva, no hizo nada que justifique esa situación.

Los planteos de ambas defensas se suman a los argumentos que deberán evaluar los jueces al momento de analizar las responsabilidades de cada uno de los imputados en la causa por la muerte del exfutbolista.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Diego Maradona
Judiciales
Buenos Aires

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro