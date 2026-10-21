El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona avanza hacia sus instancias finales. Este miércoles es el turno de los alegatos de los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque y de Nancy Forlini, jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, ambos acusados en la causa.
Juicio por Maradona: qué argumentos prepara la defensa de Leopoldo Luque
La audiencia de este miércoles en el tribunal de San Isidro tendrá como protagonistas a los abogados del neurocirujano, que expondrán su postura frente a las acusaciones en la causa por la muerte del exfutbolista.
La audiencia se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, donde se espera una nueva jornada extensa, marcada por las exposiciones de los representantes legales de los imputados.
Quiénes estarán a cargo
Durante la primera parte de la audiencia, los abogados Francisco Oneto, Roberto Rallín y Julio Rivas expondrán los argumentos de la defensa de Luque.
Más tarde, durante la tarde, será el turno de Nicolás D'Albora y Agustín Varela, quienes representarán a Forlini.
Las presentaciones forman parte de una etapa clave del proceso judicial, en la que los abogados exponen sus argumentos ante el tribunal para sostener sus respectivas posiciones sobre las acusaciones.
Qué dijeron las defensas de Cosachov y Díaz
La jornada del martes estuvo dedicada a los alegatos de los representantes del psicólogo Carlos Díaz y de la psiquiatra Agustina Cosachov. La audiencia comenzó cerca de las 11 y se extendió hasta pasadas las 21.30.
Durante su exposición, Vadim Mischanchuk, abogado de Cosachov, pidió la absolución de su defendida. Para respaldar su postura, afirmó que ella nunca actuó con indiferencia y cuestionó el accionar de la empresa de medicina prepaga.
En ese sentido, sostuvo que la prepaga había entorpecido el proceso, según su interpretación de los hechos.
El argumento de la defensa del psicólogo
Por su parte, el abogado Luciano Zorrilla, representante de Carlos Díaz, defendió la actuación de su cliente y cuestionó que deba afrontar el juicio.
El letrado sostuvo que Díaz no debería estar entre los acusados y aseguró que, desde su perspectiva, no hizo nada que justifique esa situación.
Los planteos de ambas defensas se suman a los argumentos que deberán evaluar los jueces al momento de analizar las responsabilidades de cada uno de los imputados en la causa por la muerte del exfutbolista.