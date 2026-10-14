Juicio oral en San Isidro

Muerte de Maradona: Burlando aseguró que Diego “fue asesinado” y apuntó contra los acusados

El abogado de Dalma y Gianinna Maradona expuso sus alegatos de cierre. Cuestionó la atención médica que recibió el exfutbolista durante su internación domiciliaria en Tigre y sostuvo que no hubo una complicación imprevisible. La querella también pidió penas de prisión para varios de los imputados y desistió de acusar al médico Pedro Di Spagna.