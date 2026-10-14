El abogado Fernando Burlando ratificó este miércoles que Diego Armando Maradona “fue asesinado” y lanzó duras críticas contra los profesionales de la salud que estuvieron a cargo de su atención antes de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.
Muerte de Maradona: Burlando aseguró que Diego “fue asesinado” y apuntó contra los acusados
El abogado de Dalma y Gianinna Maradona expuso sus alegatos de cierre. Cuestionó la atención médica que recibió el exfutbolista durante su internación domiciliaria en Tigre y sostuvo que no hubo una complicación imprevisible. La querella también pidió penas de prisión para varios de los imputados y desistió de acusar al médico Pedro Di Spagna.
Durante los alegatos de cierre del juicio que se desarrolla en San Isidro, el representante legal de Dalma y Gianinna Maradona afirmó que la audiencia era una “cita con la historia”.
“Diego Armando Maradona fue asesinado el 25 de noviembre de 2020”, enfatizó Burlando ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7.
El letrado sostuvo que el exfutbolista fue víctima de un trato negligente durante su internación domiciliaria en un country de Tigre y cuestionó las decisiones adoptadas por quienes debían velar por su salud.
“Lo hicieron de una manera muy cobarde aprovechándose de la vulnerabilidad de su salud”, expresó, al describir el final de la vida del ídolo argentino.
Burlando: “El cuerpo de Diego pedía ayuda a los gritos”
Durante su exposición, que comenzó poco después de las 16, Burlando dividió sus alegatos en diez capítulos. En uno de ellos repasó conversaciones que, según planteó, evidenciaban el deterioro físico de Maradona y la falta de respuestas adecuadas ante las señales de alarma.
Entre los intercambios mencionados apareció una conversación entre el neurocirujano Leopoldo Luque y el masajista Nicolás Taffarel, quien le habría advertido al médico sobre la hinchazón del exfutbolista: “Boludo, está hinchado como una teta, lo veo hasta con la luz apagada”.
Para el abogado, esos registros demostraban que existían signos que requerían atención. “El cuerpo de Diego pedía ayuda a los gritos”, remarcó.
Burlando también rechazó que la muerte hubiera sido consecuencia de un episodio inesperado. “Acá no hubo una complicación imprevisible”, sostuvo, y agregó que tampoco se había producido “un error repentino”.
“Ellos sabían que iba a pasar esto”, afirmó en referencia a los acusados.
En otro tramo de su alegato, cuestionó la conducta de los imputados y les preguntó por qué no habían prestado mayor atención al estado de salud del paciente. “Yo los veo acá que vienen preparados, informados y hacen las cosas bien. ¿No podían preocuparse por Diego?”, manifestó.
Las críticas a la internación domiciliaria en Tigre
Antes de la intervención de Burlando, los abogados Silvia Petroff, Fabián Améndola y Pablo Jurado expusieron distintos cuestionamientos sobre la atención médica que recibió Maradona tras la operación por un hematoma subdural en la Clínica Olivos y su posterior internación domiciliaria en el partido bonaerense de Tigre.
Petroff realizó una cronología de los hechos y sostuvo que Luque continuó desempeñándose como médico de cabecera del exfutbolista. También repasó decisiones relacionadas con el acompañamiento terapéutico y la organización de los cuidados durante los últimos días de vida del paciente.
La abogada cuestionó, además, las condiciones de la atención domiciliaria y la ausencia de una ambulancia en las inmediaciones de la vivienda, pese a que, según afirmó, se había solicitado que estuviera disponible.
“Todos lo veían hinchado”, sostuvo al referirse a los signos físicos que presentaba Maradona.
En su exposición, también señaló deficiencias en los controles de enfermería y apuntó contra Mariano Perroni, coordinador del área, por presuntamente conocer irregularidades sin tomar medidas.
Por su parte, Jurado había cuestionado la falta de controles durante la noche del 24 al 25 de noviembre de 2020 y afirmó que el enfermero Ricardo Omar Almirón no había supervisado debidamente al exfutbolista.
El abogado también responsabilizó a Nancy Forlini, jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, por decisiones vinculadas con la organización de la internación y la falta de equipamiento médico.
La querella adhirió a la acusación contra seis imputados
Durante la audiencia, los representantes legales de Dalma y Gianinna Maradona adhirieron a los planteos de la Fiscalía contra seis de los siete acusados en el proceso.
La acusación distingue dos figuras penales: homicidio simple con dolo eventual para el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y la jefa de Cuidados Domiciliarios Nancy Forlini; y homicidio culposo para el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Omar Almirón y el coordinador de enfermería Mariano Perroni.
La diferencia entre ambas figuras radica en el tipo de responsabilidad que se busca atribuir a los imputados. El dolo eventual supone que una persona se representa la posibilidad de un resultado mortal y continúa actuando pese a ello, mientras que el homicidio culposo se vincula con una muerte ocasionada por imprudencia, negligencia o incumplimiento de los deberes de cuidado.
En tanto, la querella desistió de acusar al médico clínico Pedro Di Spagna y solicitó su absolución. Durante ese tramo de la audiencia, el facultativo se emocionó hasta las lágrimas y agradeció a su defensora oficial, María Julia Marcelli.
Qué penas se solicitaron para los acusados
En la audiencia de este miércoles, el abogado Pablo Jurado había solicitado penas de prisión para varios de los imputados por la muerte de Maradona.
De acuerdo con su planteo, pidió ocho años de prisión para Luque y Cosachov, y diez años para Forlini, por considerar que correspondía atribuirles homicidio simple con dolo eventual.
Además, solicitó tres años de prisión para Almirón y Perroni. Para Díaz y Di Spagna, en cambio, requirió la absolución.
Los pedidos de la querella forman parte de los alegatos de las partes y no constituyen una condena. La responsabilidad penal de cada acusado deberá ser determinada por el tribunal a partir de la valoración de las pruebas y los argumentos presentados durante el juicio.
Cuándo serán los alegatos de las defensas
El juicio por la muerte de Diego Maradona continúa en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro. Tras las exposiciones de los representantes de familiares del exfutbolista y de la Fiscalía, está previsto que las defensas presenten sus alegatos el martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de octubre.
Maradona murió a los 60 años, el 25 de noviembre de 2020, en una vivienda del partido bonaerense de Tigre, donde permanecía bajo un esquema de internación domiciliaria después de haber sido operado por un hematoma subdural.
La investigación busca establecer las responsabilidades individuales de los profesionales que participaron en su atención durante los días previos a su muerte. En ese marco, las acusaciones sostienen que hubo fallas en los cuidados, mientras que las defensas tendrán la oportunidad de exponer sus argumentos antes de que avance el proceso hacia una resolución judicial.