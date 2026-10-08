La Fiscalía pidió este jueves penas de hasta 12 años de prisión en el juicio por la muerte de Diego Maradona, durante los alegatos que se desarrollan en los Tribunales de San Isidro.
La Fiscalía pidió penas de hasta 12 años por la muerte de Diego Maradona
Los fiscales reclamaron la condena más alta para Leopoldo Luque y solicitaron ocho años para Agustina Cosachov. No acusarán al médico clínico Pedro Di Spagna.
Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren solicitaron la condena más alta para el neurocirujano Leopoldo Luque y reclamaron ocho años de cárcel para la psiquiatra Agustina Cosachov.
Las penas solicitadas
Para Nancy Forlini, coordinadora de Swiss Medical, la acusación pidió 10 años de prisión. En tanto, para el psicólogo Carlos Díaz reclamó cinco años y una inhabilitación profesional por una década.
Para el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador Mariano Perroni solicitó cuatro años de prisión y ocho años de inhabilitación profesional.
La Fiscalía decidió no formular acusación contra el médico clínico Pedro Di Spagna, al considerar que no tuvo capacidad de decisión sobre el tratamiento general de Maradona.
“El único que hizo lo que tenía que hacer”
Ferrari sostuvo que Di Spagna fue un interconsultor y no tuvo potestad para modificar el esquema médico.
“Es el único que hizo lo que tenía que hacer”, afirmó durante su exposición y agregó que no existe responsabilidad penal atribuible al profesional.
El planteo modifica su situación dentro del proceso, ya que continuará formalmente en el juicio hasta que el tribunal adopte una resolución.
Las acusaciones contra Luque
La Fiscalía definió a Leopoldo Luque como uno de los principales responsables médicos y cuestionó sus decisiones durante los días previos a la muerte.
Ferrari señaló que no profundizó estudios cardíacos recomendados, no actualizó adecuadamente la historia clínica y no promovió una internación en un centro especializado.
También sostuvo que existían signos de insuficiencia cardíaca, retención de líquidos y otros síntomas que, según la acusación, no fueron tratados de manera adecuada.
El rol atribuido a Forlini y Cosachov
Los fiscales ubicaron a Nancy Forlini como otra de las principales responsables del esquema de atención domiciliaria.
Sobre Agustina Cosachov, indicaron que avaló el retiro de acompañantes terapéuticos y que no reaccionó frente a señales que, según la acusación, advertían sobre el deterioro clínico.
En ambos casos, la Fiscalía sostuvo que hubo omisiones que incrementaron el riesgo para la salud del exfutbolista.
Qué dijeron sobre la internación domiciliaria
Ferrari describió la casa de Benavídez como un espacio que no reunía condiciones para atender a un paciente con la complejidad clínica de Maradona.
Señaló que faltaban insumos, equipamiento, botiquín de primeros auxilios, desfibrilador y disponibilidad permanente de una ambulancia.
La acusación también remarcó que, según la junta médica interdisciplinaria, la muerte no fue súbita y estuvo precedida por un período prolongado de agonía.
La postura de los fiscales
Iribarren sostuvo que Maradona era un paciente complejo, con antecedentes médicos relevantes y múltiples factores de riesgo.
La Fiscalía afirmó que la atención fue inadecuada y que existieron decisiones y omisiones que tuvieron incidencia en el desenlace.
Ferrari también cuestionó las versiones brindadas por los imputados y sostuvo que ninguno logró, a criterio de la acusación, revertir el cuadro probatorio presentado durante el juicio.
Cómo continúa el proceso
Tras los alegatos de la Fiscalía, será el turno de las querellas y posteriormente expondrán las defensas de los acusados.
Cada parte dispondrá de un máximo de tres horas para presentar sus argumentos antes de que el tribunal comience la etapa de deliberación.
El juicio se inició el 14 de abril, luego del debate anterior que fue anulado, y durante estos meses declararon más de 70 testigos.