El neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y la médica Nancy Edith Forlini darán este martes sus últimas declaraciones en el juicio que investiga las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona.
Leopoldo Luque y Agustina Cosachov declaran por última vez en el juicio por Maradona
El proceso judicial entra en una instancia decisiva antes de los alegatos, con tres profesionales de la salud convocados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro.
Luque y Cosachov tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro. Forlini, quien se desempeñaba como jefa de Cuidados Domiciliarios de la prepaga del exfutbolista, también declarará antes de que el debate ingrese en su etapa final.
La audiencia marcará el cierre de la instancia destinada a escuchar a los imputados. En cambio, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermería Mariano Perroni y el clínico Pedro Di Spagna no prestarán declaración durante la jornada.
Los siete profesionales acusados
Los siete profesionales que llegaron a juicio están acusados de homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión.
El proceso busca determinar cómo fue la atención médica que recibió Maradona durante noviembre de 2020, cuando permanecía internado en su domicilio del barrio privado San Andrés, en Benavídez, partido de Tigre.
El exfutbolista había sido operado previamente por un hematoma subdural y continuó su recuperación bajo un esquema de internación domiciliaria. Murió el 25 de noviembre de 2020.
Una de las principales acusaciones contra Luque sostiene que el neurocirujano tuvo un rol central en la decisión de continuar el tratamiento en el domicilio. También se le reprocha haber desoído advertencias relacionadas con el estado de salud de Maradona que, según la acusación, habían sido transmitidas por las hijas del exjugador.
Cómo continúa el debate
Con las últimas declaraciones de los imputados, el juicio avanzará hacia la etapa de alegatos. La Fiscalía y las querellas expondrán sus conclusiones durante las audiencias previstas para el 8, 13 y 14 de octubre.
Luego será el turno de las defensas, que tendrán sus jornadas de alegatos los días 20, 21 y 22 de octubre.
Una vez finalizadas esas exposiciones, el tribunal quedará en condiciones de deliberar sobre el caso.
Un juicio que tuvo que comenzar de nuevo
Este proceso es el segundo debate judicial por la muerte de Maradona. El primer juicio fue anulado después del episodio protagonizado por la entonces jueza Julieta Makintach, quien participó de un documental relacionado con el caso.
La situación derivó en la nulidad del debate original y en la conformación de un nuevo tribunal para llevar adelante el proceso.
Ahora, con la etapa de declaraciones de los acusados a punto de concluir, el expediente se encamina hacia los alegatos de las partes y posteriormente a la deliberación de los jueces.
La investigación busca establecer las responsabilidades de los profesionales que participaron de la atención médica de Maradona durante los últimos días de su vida y determinar si sus actuaciones tuvieron relación con el desenlace ocurrido en noviembre de 2020.