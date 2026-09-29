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Leopoldo Luque y Agustina Cosachov declaran por última vez en el juicio por Maradona

El proceso judicial entra en una instancia decisiva antes de los alegatos, con tres profesionales de la salud convocados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro.

El juicio por la muerte de Maradona entra en su etapa final antes de los alegatos.El juicio por la muerte de Maradona entra en su etapa final antes de los alegatos.
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El neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y la médica Nancy Edith Forlini darán este martes sus últimas declaraciones en el juicio que investiga las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona.

Luque y Cosachov tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro. Forlini, quien se desempeñaba como jefa de Cuidados Domiciliarios de la prepaga del exfutbolista, también declarará antes de que el debate ingrese en su etapa final.

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La audiencia marcará el cierre de la instancia destinada a escuchar a los imputados. En cambio, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermería Mariano Perroni y el clínico Pedro Di Spagna no prestarán declaración durante la jornada.

Los siete profesionales acusados

Los siete profesionales que llegaron a juicio están acusados de homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión.

El proceso busca determinar cómo fue la atención médica que recibió Maradona durante noviembre de 2020, cuando permanecía internado en su domicilio del barrio privado San Andrés, en Benavídez, partido de Tigre.

El exfutbolista había sido operado previamente por un hematoma subdural y continuó su recuperación bajo un esquema de internación domiciliaria. Murió el 25 de noviembre de 2020.

Leopoldo Luque, the personal doctor of late Argentine soccer legend Diego Armando Maradona, speaks to members of the media as he arrives at court to attend a new trial against medical professionals facing accusations of negligence in connection to the 2020 death of the global icon, in Buenos Aires, Argentina, April 14, 2026. REUTERS/Cristina Sille TPX IMAGES OF THE DAYLeopoldo Luque, uno de los principales acusados en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Una de las principales acusaciones contra Luque sostiene que el neurocirujano tuvo un rol central en la decisión de continuar el tratamiento en el domicilio. También se le reprocha haber desoído advertencias relacionadas con el estado de salud de Maradona que, según la acusación, habían sido transmitidas por las hijas del exjugador.

Cómo continúa el debate

Con las últimas declaraciones de los imputados, el juicio avanzará hacia la etapa de alegatos. La Fiscalía y las querellas expondrán sus conclusiones durante las audiencias previstas para el 8, 13 y 14 de octubre.

Luego será el turno de las defensas, que tendrán sus jornadas de alegatos los días 20, 21 y 22 de octubre.

Una vez finalizadas esas exposiciones, el tribunal quedará en condiciones de deliberar sobre el caso.

Agustina Cosachov, psychiatrist of late Argentine soccer legend Diego Maradona, leaves the San Isidro court after a hearing to determine the future of soccer legend Diego Maradona's trial, after one of the three presiding judges stood down from the case amid accusations of ethical breaches, in San Isidro, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, May 29, 2025. REUTERS/Agustin MarcarianAgustina Cosachov declarará por última vez ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro.

Un juicio que tuvo que comenzar de nuevo

Este proceso es el segundo debate judicial por la muerte de Maradona. El primer juicio fue anulado después del episodio protagonizado por la entonces jueza Julieta Makintach, quien participó de un documental relacionado con el caso.

La situación derivó en la nulidad del debate original y en la conformación de un nuevo tribunal para llevar adelante el proceso.

Ahora, con la etapa de declaraciones de los acusados a punto de concluir, el expediente se encamina hacia los alegatos de las partes y posteriormente a la deliberación de los jueces.

La investigación busca establecer las responsabilidades de los profesionales que participaron de la atención médica de Maradona durante los últimos días de su vida y determinar si sus actuaciones tuvieron relación con el desenlace ocurrido en noviembre de 2020.

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