El juicio oral y público que busca esclarecer las responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona entra en una semana de definiciones decisivas. Este martes, a partir de las 10:00 horas en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, se reanudará el debate con la exposición de los alegatos correspondientes a las querellas que representan a los hijos menores del ídolo futbolístico.
Tras los duros pedidos de pena de la Fiscalía, continuarán los alegatos de las querellas
Este martes expondrán los representantes legales de Jana y Dieguito Fernando en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro. La jornada se reanuda luego del pedido de hasta 12 años de cárcel para Leopoldo Luque y Agustina Cosachov.
La audiencia en el recinto de la calle Ituzaingó 340 estará centrada en las conclusiones finales de los letrados Mario Baudry —apoderado legal de Verónica Ojeda en representación de Dieguito Fernando— y Félix Linfante, abogado querellante por Jana Maradona. Se espera además la presencia en los tribunales de las hijas y exparejas del astro argentino durante el desarrollo de las exposiciones.
La agenda del proceso judicial continuará el miércoles 14 de octubre con las intervenciones de Fernando Burlando —representante de Dalma y Gianinna Maradona— y de Pablo Jurado, en representación de las hermanas del ex capitán del seleccionado nacional. En tanto, a partir del lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de octubre será el turno de alegar para las defensas de los imputados.
Esta etapa del proceso se da tras las contundentes solicitudes formuladas por el Ministerio Público Fiscal. Los fiscales adjuntos generales de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, requirieron una condena de 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque; 10 años para Nancy Edith Forlini (coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical); y 8 años de cárcel para la psiquiatra Agustina Cosachov, en todos los casos bajo la figura de homicidio simple con dolo eventual.
Asimismo, la Fiscalía solicitó sentencias de cinco años de prisión para el psicólogo Carlos Díaz y cuatro años para el enfermero Ricardo Omar Almirón y el coordinador Mariano Perroni por homicidio culposo, al tiempo que pidió la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna. El fiscal Ferrari aclaró en su presentación que no solicitará la detención inmediata de los acusados en caso de dictarse un fallo condenatorio hasta tanto la sentencia quede firme.