Muerte de Diego Maradona

Tras los duros pedidos de pena de la Fiscalía, continuarán los alegatos de las querellas

Este martes expondrán los representantes legales de Jana y Dieguito Fernando en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro. La jornada se reanuda luego del pedido de hasta 12 años de cárcel para Leopoldo Luque y Agustina Cosachov.