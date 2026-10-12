Una joven de 26 años fue hallada asesinada en una pensión ubicada en la zona noroeste de Rosario. Su cuerpo fue encontrado dentro de una valija, envuelto en una frazada. Por el femicidio fue detenido un ex policía, de 37 años, que cumplió condena por narcotráfico.
Femicidio en Rosario: hallaron el cuerpo de una joven dentro de una valija
La víctima tenía 26 años, era oriunda de Villa Gobernador Gálvez y fue encontrada durante la madrugada del domingo. Sus familiares la buscaban desde el sábado. Por el asesinato fue detenido un ex policía.
El hallazgo se produjo durante la madrugada del domingo 11 de octubre, cuando personal policial llegó hasta una pensión ubicada en Juan José Paso al 6200, de barrio Empalme Graneros, al noroeste de Rosario.
Hasta ese lugar habían llegado familiares de Bárbara Camila A., que la buscaban porque hacía más de 24 horas que no tenían noticias de ella. Habían llegado hasta ahí porque se enteraron que un remisero la había llevado hasta ese lugar y que minutos después pidió que la vaya a buscar, pero cuando fue a buscarla, la joven no salió.
Los uniformados ingresaron en la pensión y en un departamento de la planta alta, encontraron a un hombre de 37 años de edad y un bulto envuelto en una frazada dentro de una valija que, aparentemente, correspondía a un cuerpo humano.
Posteriormente, se constató que se trataba del cuerpo de la joven buscada y personal del SIES, tras examinarla, confirmó que se encontraba sin vida.
La fiscal Marina Bertolotti, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2, dispuso que el cuerpo del joven fallecido sea trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia y determinar la causa de muerte. Además, pidió que se detenga a Eliel Gerónimo Noel S., de 37 años de edad, por el delito de homicidio calificado por femicidio, en grado consumado y en calidad de autor.
El detenido es un ex policía de 37 años que cumplió condena por narcotráfico y había sido exonerado de la Policía de Santa Fe.