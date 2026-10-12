#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Tenia 27 años

Mataron a tiros a un joven en el límite entre Rosario y Pérez

Fue atacado a tiros en la noche del domingo 11 y falleció horas más tardes en el hospital de emergencias. Es el sexto asesinato que se registra en el departamento Rosario en el mes de octubre.

El ataque a tiros ocurrió en barrio Cabín 9, en el límite oeste entre Rosario y Pérez.El ataque a tiros ocurrió en barrio Cabín 9, en el límite oeste entre Rosario y Pérez.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Un joven de 27 años fue atacado a tiros en la noche del domingo en una calle de barrio Cabín 9, ubicado en el límite oeste entre Rosario y Pérez, y falleció horas más tarde en el hospital de emergencias Clemente Álvarez.

Fuentes policiales indicaron que alrededor de las 20 se recibieron varios llamados en el sistema 911 en los cuales personas que residen en inmediaciones de El Sauce y El Hornero señalaron que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego y que había una persona herida en la vía pública.

Mirá tambiénFemicidio en Rosario: hallaron el cuerpo de una joven dentro de una valija

Un rato más tarde llegó a la zona personal policial, que encontró a un joven identificado como Agustín M., de 27 años, con múltiples heridas de arma de fuego. Los uniformados pidieron una ambulancia que tiempo después trasladó al herido hasta el hospital de emergencias Clemente Álvarez (Heca).

El joven fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UTI), donde pese al esfuerzo de personal médico, falleció.

Es el sexto homicidio que se registra en los primeros 11 días del mes de octubre y un total de 70 en lo que va del año en el departamento Rosario.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Rosario
Homicidio en Santa Fe
Santa Fe violenta
Inseguridad en Santa Fe
Policía de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro