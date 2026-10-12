Un joven de 27 años fue atacado a tiros en la noche del domingo en una calle de barrio Cabín 9, ubicado en el límite oeste entre Rosario y Pérez, y falleció horas más tarde en el hospital de emergencias Clemente Álvarez.
Mataron a tiros a un joven en el límite entre Rosario y Pérez
Fue atacado a tiros en la noche del domingo 11 y falleció horas más tardes en el hospital de emergencias. Es el sexto asesinato que se registra en el departamento Rosario en el mes de octubre.
Fuentes policiales indicaron que alrededor de las 20 se recibieron varios llamados en el sistema 911 en los cuales personas que residen en inmediaciones de El Sauce y El Hornero señalaron que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego y que había una persona herida en la vía pública.
Un rato más tarde llegó a la zona personal policial, que encontró a un joven identificado como Agustín M., de 27 años, con múltiples heridas de arma de fuego. Los uniformados pidieron una ambulancia que tiempo después trasladó al herido hasta el hospital de emergencias Clemente Álvarez (Heca).
El joven fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UTI), donde pese al esfuerzo de personal médico, falleció.
Es el sexto homicidio que se registra en los primeros 11 días del mes de octubre y un total de 70 en lo que va del año en el departamento Rosario.