Un joven de 24 años fue asesinado, mientras que dos hombres de 43 y 36 años resultaron heridos durante un ataque a tiros registrado en la noche del sábado 10 de octubre en cercanías de un espacio verde que incluye un cancha de fútbol, ubicada en la localidad de Alvear, al sudoeste del departamento Rosario.
Ataque a tiros en Alvear termina con un muerto y dos heridos
El tiroteo ocurrió en la noche del sábado 10, en inmediaciones de un espacio verde donde hay una cancha de fútbol. La víctima fatal fue un joven de 24 años. Es el cuarto homicidio que se registra en el departamento Rosario durante el mes de octubre.
Fuentes judiciales y policiales señalaron a este diario que el hecho se produjo alrededor de las 21:30 en inmediaciones del espacio verde ubicado entre las calles Primera Junta, Pueyrredón y Juramento. En ese lugar se encontraban varias personas charlando, hasta que en un momento se acercaron otras y, por causas que se investigan, comenzó una discusión.
La disputa verbal duró pocos minutos, ya que al menos uno de los protagonistas sacó un arma de fuego de entre sus ropas y comenzó a disparar. Algunos de los presentes logró escapar, pero otros resultaron heridos.
Policías fueron hasta el lugar luego de recibir varios llamados indicando que se había producido un tiroteo y que había varias personas heridas. Al llegar, residentes en la zona señalaron que al menos uno de los heridos estaba en una vivienda cercana, por lo que los uniformados fueron hasta el lugar, pero en el lugar no había nadie, ya que lo habían llevado en un auto hasta un hospital de Rosario.
Un rato más tarde, desde el destacamento policial del Hospital Provincial se avisó que había ingresado en el sector de guardia un hombre de 36 años, identificado como Enzo R., con heridas de bala en el muslo izquierdo y un dedo. Según indicó, había resultado herido un rato antes durante un confuso episodio registrado en Alvear. El hombre fue atendido en el hospital y quedó internado en observación.
Un rato más tarde, desde el destacamento del hospital de emergencias Clemente Álvarez se informó que había llegado en un auto particular un joven de 24 años, con heridas de arma de fuego en el tórax, sin signos vitales. El muchacho fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos, pero pese al esfuerzo del personal médico, había fallecido. Fue identificado como Alejandro Gómez. Desde el hospital señalaron que además de las heridas de arma de fuego, presentaba otras compatibles con el uso de arma blanca.
También se indicó que en otro auto particular había llegado hasta el hospital ubicado en el macrocentro de Rosario un hombre de 43 años, identificado como Walter T., con un disparo en el hombro izquierdo, con orificio de entrada y salida. Según indicaron las personas que lo llevaron, había sido herido un rato antes cerca de la plaza de Alvear.
La fiscal Marina Bertolotti, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2, dispuso que el cuerpo del joven fallecido sea trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia y que personal del gabinete criminalístico y de la división homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) realice distintas pericias en el lugar donde se produjo la balacera, entre ellas un relevamiento de toda la zona, registro fotográfico, y toma de testimonios a familiares y vecinos de las víctimas y también a residentes en la zona que puedan aportar datos para la investigación. En el lugar se recogieron varias vainas servidas calibre 9 milímetros y teléfonos celulares, que fueron enviados a peritar.
Desde Fiscalía señalaron que hay un hombre que fue arrestado y se encuentra en calidad de aprehendido hasta tanto se determine su situación procesal.
Es el cuarto homicidio que se registra en los primeros 10 días del mes de octubre. En base a datos propios y al informe del Observatorio de Seguridad Pública que realizan en forma conjunta el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Justicia y Seguridad (MJS), ya son 68 los asesinatos registrados en lo que va del año en el departamento Rosario.