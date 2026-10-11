Este sábado

Ataque a tiros en Alvear termina con un muerto y dos heridos

El tiroteo ocurrió en la noche del sábado 10, en inmediaciones de un espacio verde donde hay una cancha de fútbol. La víctima fatal fue un joven de 24 años. Es el cuarto homicidio que se registra en el departamento Rosario durante el mes de octubre.