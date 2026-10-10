El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia concretó la reinserción en su hábitat natural de un aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) que había sido rescatado semanas atrás en la ciudad de Rosario.
Liberaron al aguará guazú rescatado en Rosario: volvió a su hábitat natural
El ejemplar, un macho adulto de entre nueve y diez años, había sido encontrado en inmediaciones de avenida Uriburu y Circunvalación. Tras completar controles veterinarios y estudios en el centro La Esmeralda, fue liberado en una zona rural del departamento San Cristóbal.
El animal fue avistado por trabajadores de una empresa en las inmediaciones de avenida Uriburu y Circunvalación. Tras el aviso, personal especializado de la Policía Ecológica acudió al lugar, lo rescató y lo trasladó al Centro de Rescate, Interpretación e Investigación de Fauna “La Esmeralda”, en la capital provincial.
Al ingresar al centro, el equipo veterinario constató que no presentaba lesiones externas. Luego del período de cuarentena, se aplicó el protocolo previsto para la especie, que incluyó la determinación de su sexo, la colocación de un microchip, análisis de sangre, radiografías, ecografías y la toma de muestras de pelo para estudios genéticos.
Los profesionales determinaron que se trataba de un macho adulto, de entre nueve y diez años, con un excelente estado general de salud. Concluidos los estudios y confirmadas las condiciones para su reinserción, el ejemplar fue trasladado a una zona rural del departamento San Cristóbal, donde fue liberado.
El aguará guazú es una especie protegida y declarada Monumento Natural Provincial. Vale recordar que ante el avistamiento de ejemplares en zonas urbanas o periurbanas, no se debe intentar capturarlos, acorralarlos ni alimentarlos. Se recomienda mantener distancia y comunicarse de inmediato con el 911 para que intervenga personal especializado.