Fauna silvestre

Liberaron al aguará guazú rescatado en Rosario: volvió a su hábitat natural

El ejemplar, un macho adulto de entre nueve y diez años, había sido encontrado en inmediaciones de avenida Uriburu y Circunvalación. Tras completar controles veterinarios y estudios en el centro La Esmeralda, fue liberado en una zona rural del departamento San Cristóbal.