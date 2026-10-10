Reino Unido

Ataque de un tigre a un hombre en un parque de vida silvestre del norte de Inglaterra

El incidente ocurrió este sábado en el Parque de Vida Silvestre de Yorkshire, cerca de Doncaster. Tras el hecho, el recinto fue evacuado de emergencia y permanecerá cerrado al público mientras las autoridades investigan las circunstancias en las que la víctima ingresó al hábitat del felino.