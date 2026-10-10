Un hombre debió ser hospitalizado en estado de gravedad tras sufrir el ataque de un tigre durante la tarde de este sábado dentro de un predio de fauna silvestre en el norte de Inglaterra. El dramático suceso obligó a un despliegue de las fuerzas de seguridad y a la evacuación inmediata de los visitantes que se encontraban en el lugar.
Ataque de un tigre a un hombre en un parque de vida silvestre del norte de Inglaterra
El incidente ocurrió este sábado en el Parque de Vida Silvestre de Yorkshire, cerca de Doncaster. Tras el hecho, el recinto fue evacuado de emergencia y permanecerá cerrado al público mientras las autoridades investigan las circunstancias en las que la víctima ingresó al hábitat del felino.
Según precisó la Policía de Yorkshire del Sur, la víctima ingresó de forma imprevista al recinto asignado a los felinos en el Parque de Vida Silvestre de Yorkshire, ubicado en las cercanías de la ciudad de Doncaster. En ese punto fue abordado por uno de los tigres, sufriendo severas lesiones. Las fuerzas del orden confirmaron que el animal permaneció contenido dentro de su refugio de seguridad tras el ataque, por lo que no existió riesgo de fuga ni peligro adicional para la población.
El incidente movilizó a los servicios de emergencia cerca de las 13:30 hora local, momento en que el Servicio de Ambulancias de Yorkshire recibió el alerta. Al predio acudieron dos ambulancias terrestres, un médico especialista y un helicóptero del servicio de ambulancia aérea para asistir al herido de urgencia y efectuar su posterior traslado a un centro médico.
Desde la administración del Parque de Vida Silvestre de Yorkshire informaron que los protocolos de contingencia se activaron de manera inmediata al detectarse la intrusión. Mientras los oficiales trabajan para contactar a los familiares de la víctima y determinar cómo logró acceder al área de los felinos, el establecimiento dispuso el cierre total de sus instalaciones durante el resto del fin de semana para colaborar con los peritajes de los investigadores.