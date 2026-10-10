Un hombre armado con un cuchillo irrumpió en un jardín de infantes de Curitiba, Brasil, y retuvo a 13 niños dentro de una de las aulas. Durante el episodio, amenazó con incendiar el establecimiento y esparció combustible en el lugar. Tras más de dos horas de negociaciones, los efectivos policiales ingresaron y lo abatieron. Los menores fueron rescatados con vida.
Retuvo a 13 chicos en un jardín de Brasil y amenazó con incendiarlo: fue abatido
El episodio ocurrió en Curitiba, donde el agresor amenazó con prender fuego el establecimiento y esparció combustible. Tras más de dos horas de negociaciones, efectivos policiales ingresaron al lugar y lograron rescatar a los menores con vida.
Cómo fue la toma de rehenes
El hecho ocurrió este viernes por la tarde en un Centro Municipal de Educación Infantil (CMEI) del barrio São Braz, en Curitiba, al sur de Brasil. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el atacante encerró a los chicos en un aula y amenazó con prender fuego el edificio.
La gravedad de la situación motivó un amplio operativo de seguridad. La Policía aisló la zona y desplegó efectivos del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), que comenzaron a negociar con el hombre para conseguir la liberación de los menores.
Las conversaciones se prolongaron durante más de dos horas. Mientras tanto, un helicóptero policial sobrevoló el área y los equipos de emergencia se mantuvieron preparados para intervenir.
El rescate de los 13 chicos
Alrededor de las 18.20, los agentes ingresaron al establecimiento y abatieron al agresor. Los 13 niños que permanecían retenidos fueron rescatados con vida y, según confirmó la Policía Militar del estado de Paraná, ninguno sufrió heridas de gravedad.
“Logramos neutralizar a esa persona y rescatar a los 13 niños, que fueron trasladados a los servicios médicos y de bomberos para recibir atención”, declaró Alexandre Lopes Dias, comandante de las fuerzas especiales de la Policía Militar, durante una conferencia de prensa.
Los menores que estaban en otras aulas pudieron salir del establecimiento mientras se desarrollaba el operativo. Además, las autoridades ordenaron evacuar una escuela cercana y convocaron a las familias para que retiraran a sus hijos.
La asistencia
Durante el procedimiento, la Municipalidad de Curitiba dispuso equipos de asistencia para acompañar a los familiares que aguardaban información sobre los niños retenidos.
Después del rescate, las autoridades anunciaron que los 13 menores y sus familias recibirán atención médica y psicológica para afrontar las consecuencias del episodio.
Por el momento, los investigadores no dieron a conocer la identidad del atacante ni establecieron los motivos que lo llevaron a ingresar armado al jardín de infantes. Tampoco se informó si tenía algún vínculo con los alumnos o con el personal de la institución.
La Municipalidad agradeció la intervención de las fuerzas de seguridad y señaló que continuará brindando apoyo a los niños, los docentes y sus familiares.