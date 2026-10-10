Intervención táctica

Retuvo a 13 chicos en un jardín de Brasil y amenazó con incendiarlo: fue abatido

El episodio ocurrió en Curitiba, donde el agresor amenazó con prender fuego el establecimiento y esparció combustible. Tras más de dos horas de negociaciones, efectivos policiales ingresaron al lugar y lograron rescatar a los menores con vida.