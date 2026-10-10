Flávio Bolsonaro, candidato presidencial del Partido Liberal (PL), afirmó que coincide con el gobernador electo de Río de Janeiro, Douglas Ruas, en la necesidad de declarar la guerra al crimen organizado en Brasil. Durante un acto de campaña, también negó que pretenda privatizar Petrobras y defendió la continuidad de los programas sociales.
Crimen organizado, Petrobras y Bolsa Familia: las promesas de Flávio Bolsonaro
El candidato presidencial detalló sus propuestas de seguridad y economía, rechazó versiones sobre la petrolera estatal y anunció medidas para ampliar la entrega de medicamentos a domicilio.
El senador opositor cuestionó los subsidios al diésel y presentó algunas de sus propuestas económicas, entre ellas una reducción de impuestos, financiación más barata y medidas para impulsar la productividad.
La ofensiva contra el crimen organizado
Bolsonaro sostuvo que comparte con Ruas la intención de endurecer la lucha contra las organizaciones criminales. En sus declaraciones, mencionó al Comando Vermelho, al Primeiro Comando da Capital (PCC) y a las milicias, a las que señaló como grupos que operan en Río de Janeiro, São Paulo y otras regiones de Brasil.
Qué dijo sobre el precio del diésel
El candidato rechazó las versiones sobre una posible privatización de Petrobras y las atribuyó a rumores impulsados por el Partido de los Trabajadores (PT).
También criticó la política del Gobierno de subsidiar el precio del diésel, que había aumentado en el contexto de la guerra en Irán. Según advirtió, la eliminación de esos incentivos provocaría nuevas subas poco después de las elecciones. El Gobierno prorrogó los subsidios por otros 30 días.
La continuidad de Bolsa Familia
Flávio Bolsonaro negó que vaya a eliminar Bolsa Familia, el programa de asistencia destinado a los sectores más vulnerables. Calificó esa versión como falsa y sostuvo que la ayuda debe acompañarse con iniciativas de capacitación y desarrollo de habilidades.
El candidato afirmó que mantendrá los programas sociales y prometió transformar Bolsa Familia en el mayor programa de movilidad social de la historia de Brasil. Además, denunció que es blanco de campañas de desinformación.
Cambios en Farmacia Popular
Durante un acto de campaña en Ilha Itanhangá, en Barra da Tijuca, Río de Janeiro, Bolsonaro anunció mejoras para Farmacia Popular. Entre las propuestas mencionó la entrega de medicamentos a domicilio y el envío de recordatorios al celular para informar los horarios de administración.
La iniciativa fue presentada durante un encuentro con simpatizantes y dirigentes políticos.
Menos impuestos y apoyo a las mujeres emprendedoras
En materia económica, el candidato prometió fomentar el espíritu empresarial entre las mujeres, reducir los impuestos y facilitar el acceso a financiación más barata.
Bolsonaro aseguró que la productividad será uno de los ejes de su eventual gestión. También agradeció el respaldo de Augusto Cury, candidato de Avante que quedó fuera de la contienda, y señaló que mantiene conversaciones con otros partidos políticos.