El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, desafió públicamente a su rival en el balotaje, el senador Flávio Bolsonaro, a respaldar en el Congreso la iniciativa que busca reducir la jornada laboral y poner fin al régimen conocido como 6x1.
Lula desafió a Flávio Bolsonaro a apoyar la reducción de la jornada laboral en Brasil
El presidente brasileño y candidato a la reelección cuestionó la posición de su rival sobre el fin de la escala 6x1. La propuesta que impulsa busca reducir la jornada semanal a 40 horas y establecer dos días de descanso sin una disminución salarial.
El planteo se produjo mientras el Senado brasileño comenzó a debatir la reforma constitucional que propone modificar el esquema actual de trabajo. La discusión adquirió una dimensión política adicional porque se desarrolla en plena campaña electoral, de cara a la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre.
Lula reclamó que Flávio defina públicamente cuál será su posición y, además, que indique cómo votará su bancada del Partido Liberal (PL). El mandatario sostiene que la modificación permitiría que los trabajadores tengan dos días de descanso por semana sin resignar parte de sus ingresos.
Qué propone Lula para cambiar la jornada laboral
La iniciativa que respalda el presidente brasileño apunta a terminar con la denominada escala 6x1, un régimen en el que se trabajan seis días y se cuenta con uno de descanso.
La propuesta plantea reducir progresivamente la jornada máxima de 44 a 40 horas semanales, con una organización de cinco días de trabajo y dos días de descanso. Uno de los puntos centrales para Lula es que la reducción de horas no implique una disminución del salario ni de los beneficios laborales.
El proyecto comenzó su recorrido legislativo en el Congreso y ya recibió el respaldo de la Cámara de Diputados. Ahora debe atravesar el tratamiento en el Senado, donde se abrió el debate sobre la modificación constitucional.
La iniciativa cuenta con un antecedente legislativo presentado originalmente como una propuesta de enmienda constitucional. Según la información difundida sobre el trámite parlamentario, la Cámara de Diputados aprobó el texto en mayo con una amplia mayoría y ahora el Senado debe analizarlo en comisión y posteriormente someterlo a votación.
El oficialismo busca acelerar el tratamiento antes de la segunda vuelta electoral, una cuestión que convirtió a la reducción de la jornada laboral en uno de los temas centrales de la campaña.
Lula volvió a defender la iniciativa como una medida vinculada con el tiempo disponible para la familia, el descanso y las actividades personales. En su planteo político, el presidente sostiene que la discusión no debería limitarse a la cantidad de horas trabajadas, sino también considerar las condiciones de vida de quienes cumplen jornadas extensas.
Durante un encuentro partidario con legisladores, Lula planteó directamente el desafío a su adversario y pidió conocer tanto el sentido de su voto como la orientación que dará al bloque del PL.
La posición de Flávio Bolsonaro y el debate electoral
Flávio Bolsonaro, que competirá con Lula en el balotaje, mantiene una postura diferente respecto del modo en que debería organizarse la jornada laboral.
El candidato del Partido Liberal defiende una mayor flexibilidad en los horarios de trabajo y sostiene que los trabajadores deberían contar con la posibilidad de acordar su carga horaria de acuerdo con sus necesidades y circunstancias personales.
En declaraciones recientes, Flávio cuestionó el planteo de Lula y sostuvo que el presidente está priorizando el poder político por encima de las necesidades de los trabajadores. También reclamó una reducción de la carga tributaria sobre la nómina salarial como una alternativa para mejorar los ingresos de los trabajadores.
El programa de gobierno de Flávio no plantea específicamente una reducción general de la jornada a 40 horas con mantenimiento de salarios. Su propuesta pone el acento en flexibilizar las relaciones laborales y ampliar la posibilidad de acuerdos entre trabajadores y empresas.
La diferencia entre ambos enfoques se convirtió en un nuevo eje de la campaña presidencial. Mientras Lula presenta el fin de la escala 6x1 y la reducción de la jornada como una medida para mejorar la calidad de vida, Flávio sostiene que debe existir mayor libertad para que cada trabajador pueda definir, junto con su empleador, la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades.
El debate se desarrolla además después de una primera vuelta en la que Flávio Bolsonaro obtuvo una ventaja sobre Lula. De acuerdo con los resultados mencionados por distintos medios, el candidato del PL quedó por delante del actual presidente, por lo que ambos buscan ahora ampliar su respaldo de cara al balotaje del 25 de octubre.
En ese contexto, la discusión sobre la jornada laboral pasó a ocupar un lugar destacado en la disputa electoral. Lula intenta convertir la iniciativa en una definición política para su adversario, mientras que Flávio sostiene una alternativa basada en la flexibilidad y la negociación.
El Senado deberá continuar con el tratamiento de la propuesta antes de que pueda definirse su futuro. Si el texto fuera modificado durante su recorrido parlamentario, debería regresar a la Cámara de Diputados para una nueva consideración.
Por ahora, el debate sobre la jornada laboral se mantiene abierto y suma un nuevo punto de confrontación entre los dos candidatos que competirán por la Presidencia de Brasil en la segunda vuelta.