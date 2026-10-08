Elecciones 2026

Lula desafió a Flávio Bolsonaro a apoyar la reducción de la jornada laboral en Brasil

El presidente brasileño y candidato a la reelección cuestionó la posición de su rival sobre el fin de la escala 6x1. La propuesta que impulsa busca reducir la jornada semanal a 40 horas y establecer dos días de descanso sin una disminución salarial.