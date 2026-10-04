Luiz Inácio Lula da Silva votó este domingo en São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo, en el marco de las elecciones presidenciales de Brasil. El mandatario busca un nuevo mandato y tiene como principal rival al senador Flávio Bolsonaro.
Lula votó en São Bernardo do Campo y pidió elegir “pensando en nuestros hijos”
El presidente brasileño sufragó este domingo acompañado por integrantes de su gobierno y se mostró confiado. Cerca de 159 millones de ciudadanos están habilitados para votar.
Lula llegó al centro de votación acompañado por dirigentes de su espacio y miembros del gobierno, entre ellos el vicepresidente Geraldo Alckmin. Después de sufragar, se mostró ante la prensa con una bandera brasileña.
“Estoy con mucha confianza”
“Ya veremos qué tipo de Brasil escogió el pueblo. Estoy con mucha confianza”, afirmó Lula luego de emitir su voto.
El presidente también llamó a participar de la elección y pidió hacerlo con una mirada puesta en las próximas generaciones: “Votemos pensando en nuestros hijos”.
Durante sus declaraciones, defendió además el desempeño económico de su gestión y volvió a destacar la reducción de la inflación y el crecimiento registrado durante su gobierno.
Una elección con casi 159 millones de votantes
Cerca de 159 millones de brasileños están habilitados para participar de los comicios de este domingo, en una jornada en la que también se eligen gobernadores, diputados y senadores.
Lula busca un cuarto mandato no consecutivo, mientras que Flávio Bolsonaro intenta llegar a la Presidencia con el respaldo de sectores alineados con su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro.
Las encuestas previas mostraban una disputa ajustada y la posibilidad de que ninguno de los candidatos alcance la mayoría necesaria para imponerse en primera vuelta.
Qué pasa si hay balotaje
Para ganar este domingo, un candidato debe obtener más del 50% de los votos válidos.
Si ninguno alcanza ese porcentaje, los dos postulantes más votados deberán volver a enfrentarse en una segunda vuelta prevista para el 25 de octubre.
La votación se desarrolla después de una campaña marcada por una fuerte polarización política y por cruces en torno a economía, seguridad y política exterior.
El cierre de campaña
Lula había cerrado su campaña con actos multitudinarios en São Paulo, mientras Flávio Bolsonaro encabezó actividades con sus seguidores en distintos puntos del país.
El mandatario brasileño llegó a la jornada electoral defendiendo la continuidad de sus políticas sociales y económicas.
Bolsonaro, por su parte, centró su campaña en propuestas vinculadas con seguridad, reducción del gasto y un cambio de rumbo político.