Se elige presidente

Comenzaron las elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro disputan la primera vuelta

Los centros de votación abrieron este domingo en todo el país para una jornada en la que 158,7 millones de electores están habilitados para elegir presidente, gobernadores, senadores y diputados. El actual mandatario busca un nuevo mandato frente al senador Flávio Bolsonaro.