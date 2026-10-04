Las elecciones generales de Brasil comenzaron este domingo 4 de octubre con la apertura de los centros de votación en todo el país.
Comenzaron las elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro disputan la primera vuelta
Los centros de votación abrieron este domingo en todo el país para una jornada en la que 158,7 millones de electores están habilitados para elegir presidente, gobernadores, senadores y diputados. El actual mandatario busca un nuevo mandato frente al senador Flávio Bolsonaro.
Más de 158,7 millones de electores están habilitados para participar de la primera vuelta, en una jornada en la que se definirá quiénes avanzan en la carrera por la Presidencia y también se renovarán cargos legislativos y ejecutivos en los estados. La votación se desarrolla entre las 8 y las 17, según el horario de Brasilia.
La elección presidencial tiene como principales protagonistas al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Si ninguno de los candidatos consigue más del 50% de los votos válidos, los dos más votados deberán enfrentarse nuevamente en una segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre.
Durante las primeras horas de este domingo, millones de brasileños comenzaron a acercarse a las urnas electrónicas para emitir su voto. La Justicia Electoral brasileña puso en marcha además una cobertura especial para seguir el desarrollo de los comicios y, desde las 17, la publicación de los primeros resultados.
El escenario político de la disputa
Lula, de 80 años, busca continuar al frente del gobierno brasileño con un nuevo mandato. El presidente llegó a esta elección como candidato del Partido de los Trabajadores (PT), mientras que Flávio Bolsonaro, de 45 años, compite por el Partido Liberal (PL).
La campaña estuvo marcada por una fuerte disputa política entre ambos espacios y por una diferencia reducida en los sondeos previos. Lula y Flávio concentraron buena parte de la atención electoral, aunque la boleta presidencial incluye también a otros candidatos.
La elección de este domingo no se limita a la Presidencia. En todo el territorio brasileño, los ciudadanos votan además para elegir gobernador y vicegobernador, senadores, diputados federales y diputados estaduales o distritales. En el exterior, en cambio, los brasileños habilitados votan únicamente para presidente y vicepresidente.
El sistema electoral brasileño utiliza urnas electrónicas. Cada elector debe realizar seis elecciones consecutivas: primero diputado federal, luego diputado estadual o distrital, dos votos para el Senado, gobernador y, finalmente, presidente.
La magnitud de la jornada quedó reflejada en las cifras difundidas por el Tribunal Superior Electoral (TSE). Son 158.745.463 las personas habilitadas para votar en el primer turno, un aumento de más de 2,2 millones de electores respecto de las elecciones de 2022.
Cuándo se conocerán los resultados y qué puede pasar después
La votación finalizará a las 17, hora de Brasilia. A partir de ese momento comenzará la apuración y totalización de los votos, cuyos resultados podrán seguirse en tiempo real a través del sistema oficial del Tribunal Superior Electoral.
El escenario de esta primera vuelta determinará si Brasil define a su próximo presidente este domingo o si deberá regresar a las urnas el 25 de octubre. Para ganar en primera vuelta, un candidato necesita obtener la mayoría absoluta de los votos válidos. Si ninguno alcanza ese porcentaje, los dos postulantes con mayor cantidad de votos pasarán al balotaje.
La jornada electoral también será determinante para la composición del Congreso brasileño. En estos comicios se eligen los 513 integrantes de la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado, además de los gobernadores de los 27 estados.
La Justicia Electoral informó que la amplia mayoría del electorado cuenta con biometría registrada, aunque quienes todavía no realizaron ese trámite también pueden votar cumpliendo con los requisitos de identificación establecidos. El TSE también recordó que quienes se encuentren dentro de una fila al momento del cierre, a las 17, podrán emitir su voto.
Mientras avanza la votación, la atención está puesta en la participación electoral y en el resultado que comenzará a conocerse después del cierre de las urnas. El desenlace de esta primera vuelta permitirá determinar si Lula y Flávio Bolsonaro vuelven a enfrentarse dentro de tres semanas o si alguno de los candidatos consigue alcanzar la mayoría necesaria para evitar el balotaje.
El TSE inició su cobertura especial desde las primeras horas de este domingo y concentrará desde las 17 la información oficial sobre el escrutinio y la totalización de los votos.