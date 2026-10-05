El resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil modificó desde este lunes el escenario financiero de la región. Flávio Bolsonaro quedó primero con 56.104.268 votos, equivalentes al 47,03% de los votos válidos, mientras que Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo 53.876.617, el 45,16%.
Dólar y elecciones en Brasil: qué mira el mercado argentino tras el triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta
El resultado de las elecciones brasileñas abrió una nueva etapa hasta el balotaje del 25 de octubre. El tipo de cambio, el real, las reservas, las tasas y la evolución de los mercados regionales aparecen entre las variables que pueden seguir los inversores argentinos.
Ambos volverán a competir en el balotaje previsto para el 25 de octubre. Los datos fueron informados por el Tribunal Superior Electoral (TSE) brasileño con el 99,99% de las urnas totalizadas.
Para Argentina, la elección brasileña tiene una importancia que va más allá de la política. Brasil es el principal socio comercial del país y la evolución de su moneda, su actividad económica y sus mercados puede tener efectos sobre la competitividad argentina y sobre el comportamiento de los activos financieros de la región.
El primer dato que sigue el mercado es, por lo tanto, qué ocurre con el real brasileño frente al dólar y cómo ese movimiento modifica la relación de precios entre las dos economías. Pero no es la única variable. También aparecen en el radar la política monetaria de Brasil, la evolución de sus mercados financieros y la forma en que los inversores interpreten el resultado electoral durante las próximas semanas.
Qué pasó con las elecciones de Brasil y por qué importa para Argentina
La primera vuelta dejó una definición abierta. Flávio Bolsonaro y Lula fueron los dos candidatos más votados y ninguno alcanzó los votos necesarios para imponerse en primera vuelta. El TSE confirmó que ambos disputarán la Presidencia en la segunda vuelta del 25 de octubre.
El resultado establece ahora un período de campaña en el que los mercados deberán incorporar nueva información. Para los inversores, la elección no se reduce solamente a quién obtiene más votos: también importa qué orientación económica podría adoptar el próximo gobierno y cómo responderían el real, las tasas, las acciones y los bonos brasileños.
La dimensión del mercado brasileño hace que estos movimientos puedan repercutir en otros países de la región. Argentina tiene una relación comercial particularmente estrecha con Brasil y, además, comparte con ese país la dinámica de los mercados emergentes y de los activos latinoamericanos.
El propio mercado brasileño comenzó a reflejar el resultado electoral durante la jornada del lunes. B3, la bolsa brasileña, informó que los inversores iniciaron la semana siguiendo la repercusión del primer turno y que el Ibovespa futuro llegó a subir más de 8% en la apertura.
La entidad también señaló que el flujo de capital extranjero y las expectativas sobre la política económica continuarán entre los factores observados durante las próximas semanas.
Ese movimiento es relevante para Argentina porque permite observar cómo los inversores están interpretando el resultado en uno de los principales mercados de la región.
El real y el dólar: la primera variable que sigue el mercado
Uno de los puntos centrales es la evolución del real brasileño frente al dólar estadounidense.
La razón es sencilla: cuando cambia el valor de la moneda brasileña, también se modifica la relación de precios entre Brasil y Argentina. Esto puede afectar la competitividad de empresas que venden productos en ambos mercados y, especialmente, de sectores vinculados al comercio exterior.
Para Argentina, además, Brasil tiene un peso importante dentro de la estructura comercial. Por eso, una variación significativa del real puede modificar las condiciones en las que compiten productos argentinos y brasileños.
En este contexto, el mercado argentino observa dos movimientos al mismo tiempo: qué sucede con el dólar frente al real y qué ocurre con el dólar frente al peso.
La comparación no significa que una caída o una suba del real determine automáticamente el precio del dólar en Argentina. El mercado cambiario argentino responde a sus propios factores, entre ellos la oferta y demanda de divisas, las reservas, las tasas de interés, las expectativas y el régimen cambiario vigente.
El Banco Central de la República Argentina mantiene actualmente un esquema de bandas cambiarias. En sus indicadores oficiales, la entidad informó para el 2 de octubre un límite superior de $1.921,49 y un límite inferior de $723,48 por dólar. Para esa misma fecha, el tipo de cambio mayorista de referencia fue de $1.523,0868 y el promedio vendedor minorista alcanzó $1.543,18.
Estos datos permiten poner en contexto una cuestión importante: el resultado electoral brasileño puede influir sobre el mercado regional, pero no reemplaza los factores propios que determinan el precio del dólar argentino.
Qué pasa con las reservas y por qué también están en el radar
Otra variable relevante para seguir es la posición de reservas del Banco Central argentino.
El último informe oficial disponible sobre la evolución del mercado de cambios, correspondiente a agosto, mostró que el BCRA compró US$770 millones durante ese mes. Las reservas internacionales aumentaron US$660 millones y finalizaron agosto en US$48.259 millones.
El informe también mostró que el sector privado no financiero fue vendedor neto de moneda extranjera por US$369 millones. Dentro de ese grupo, el sector de oleaginosas y cereales fue el principal oferente, con ventas netas por US$2.933 millones, principalmente vinculadas al rubro bienes.
Este punto es especialmente importante para Argentina porque muestra que el mercado cambiario local tiene una dinámica propia vinculada con el ingreso y egreso de divisas, el comercio exterior y el comportamiento del sector privado.
Por eso, el resultado brasileño debe leerse como un factor externo adicional, no como una explicación única de lo que pueda ocurrir con el peso.
Las acciones brasileñas y el efecto sobre los activos argentinos
La reacción de la bolsa brasileña constituye otro indicador que permite medir el primer impacto de las elecciones.
B3 informó que el mercado comenzó la jornada del lunes siguiendo de cerca el resultado del primer turno y las expectativas sobre la política económica. La entidad señaló además que el comportamiento del flujo extranjero será uno de los elementos que habrá que observar durante las próximas semanas.
Para Argentina, la importancia está en que los inversores internacionales suelen analizar los mercados emergentes como parte de una misma región. Un cambio en la percepción sobre Brasil puede modificar las decisiones de inversión sobre otros activos latinoamericanos, aunque eso no implica que todos reaccionen de la misma manera.
En el mercado argentino, por lo tanto, habrá que mirar la evolución de las acciones, los bonos y el riesgo país junto con el comportamiento del dólar. Son mercados diferentes, pero pueden recibir el impacto de cambios en las expectativas de los inversores.
El contexto local también tiene sus propios elementos. El BCRA informó que la inflación mensual de agosto fue de 1,7%, mientras que la inflación interanual llegó al 33,5%. Para los próximos 12 meses, la mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado disponible en el sitio oficial de la entidad se ubicó en 21%.
Esto permite entender por qué el mercado argentino no mira solamente las elecciones brasileñas: también sigue la inflación, las tasas, las reservas y la evolución del tipo de cambio local.
El comercio entre Argentina y Brasil, otra clave
El vínculo comercial es otro de los canales por los que una elección presidencial brasileña puede tener consecuencias para Argentina.
Cuando cambia el valor relativo de las monedas, cambia también el precio de los productos de un país respecto del otro. Esto tiene especial importancia para sectores que exportan o importan y para las empresas que participan de cadenas productivas integradas entre ambos mercados.
Por eso, durante las próximas semanas el mercado seguirá de cerca no solamente al dólar y al real, sino también las señales relacionadas con la actividad económica brasileña.
La elección ocurre, además, en un momento en el que Brasil ya tiene una economía financiera de gran dimensión. El comportamiento de su bolsa, su moneda y sus tasas puede convertirse en una referencia para los inversores que operan en activos de la región.
La segunda vuelta permitirá, entonces, conocer al próximo presidente brasileño, pero para los mercados la atención estará puesta también en las señales que surjan durante la campaña y en las primeras definiciones económicas posteriores al 25 de octubre.
Qué mirar en Argentina durante las próximas semanas
Con el balotaje todavía abierto, hay cinco indicadores que permiten seguir de manera sencilla el posible impacto de la elección brasileña sobre Argentina:
El dólar frente al real: permite observar cómo reacciona la moneda brasileña después de la primera vuelta.
El dólar en Argentina: muestra la respuesta del mercado cambiario local, que además depende de factores propios.
Las reservas del BCRA: permiten seguir la posición de divisas de la autoridad monetaria argentina.
Los bonos y acciones: sirven para observar el comportamiento de los inversores frente al riesgo argentino y regional.
El comercio bilateral: es uno de los principales canales por los que la evolución económica de Brasil puede repercutir sobre Argentina.
La clave, en definitiva, será observar si el movimiento inicial de los mercados brasileños se mantiene o se modifica a medida que avance la campaña hacia el balotaje.
El resultado de la primera vuelta dejó una diferencia de menos de dos puntos porcentuales entre los dos candidatos: 47,03% para Flávio Bolsonaro y 45,16% para Lula. La definición presidencial quedó, por lo tanto, para el 25 de octubre y con ella también continuará la incertidumbre sobre el rumbo económico que adoptará la mayor economía de Sudamérica.
Para Argentina, el punto central no es anticipar automáticamente qué ocurrirá con el dólar, sino seguir cómo el mercado brasileño incorpora el resultado electoral y cómo esa reacción se transmite —o no— a las variables financieras y comerciales argentinas.