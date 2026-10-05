Escenario financiero

Dólar y elecciones en Brasil: qué mira el mercado argentino tras el triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta

El resultado de las elecciones brasileñas abrió una nueva etapa hasta el balotaje del 25 de octubre. El tipo de cambio, el real, las reservas, las tasas y la evolución de los mercados regionales aparecen entre las variables que pueden seguir los inversores argentinos.