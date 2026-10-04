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Elecciones en Brasil: empezó el recuento voto a voto entre Lula y Flávio Bolsonaro

Tras una votación sin mayores incidentes, el conteo oficial avanza mientras el oficialismo y la oposición aguardan saber si habrá una segunda vuelta el 25.

Más de 158 millones de brasileños fueron convocados este domingo. Si nadie supera el 50%, habrá segunda vuelta el 25 de octubre. REUTERS/Diego HerculanoMás de 158 millones de brasileños fueron convocados este domingo. Si nadie supera el 50%, habrá segunda vuelta el 25 de octubre. REUTERS/Diego Herculano
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Brasil cerró este domingo sus centros de votación y abrió inmediatamente otra espera: la de una elección presidencial que llegó al recuento sin un ganador claro y con Lula da Silva y Flávio Bolsonaro separados por una distancia que las encuestas nunca lograron convertir en certeza.

Las urnas dejaron de recibir votos a las 17, hora de Brasilia, después de nueve horas de una jornada que el Tribunal Superior Electoral describió como mayormente tranquila. Desde ese momento comenzaron a transmitirse los boletines de cada sección para la totalización nacional.

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La primera fotografía mostró a Flávio Bolsonaro (PL) arriba: con sólo 1,23% de las secciones escrutadas, reunía 48,85% de los votos válidos, contra 42,50% del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). El dato, difundido a las 17.33, representa apenas el comienzo de un conteo que puede modificar sustancialmente sus proporciones a medida que ingresan resultados de las distintas regiones.

La regla es sencilla: para ganar este domingo se necesita más de la mitad de los votos válidos. Si ninguno lo consigue, los dos primeros volverán a enfrentarse el 25 de octubre.

Final abierto

Las últimas encuestas habían anticipado un escenario estrecho, aunque con Lula en ventaja. Datafolha ubicó al mandatario con 45% de los votos válidos y a Bolsonaro con 42%, dentro de un cuadro que hacía probable una segunda vuelta; CNT/MDA había medido 47,8% contra 42,1%. Folha de S.Paulo

La campaña terminó concentrada otra vez en dos apellidos que ordenan la política brasileña, aunque esta vez Jair Bolsonaro no estuvo en la boleta. Su hijo Flávio asumió la representación principal de la derecha frente a un Lula que busca renovar su mandato.

Brazilian President and Workers' Party (PT) candidate for re-election Luiz Inacio Lula da Silva holds the national flag as he arrives to vote in the general election in Sao Bernardo do Campo, Brazil, October 4, 2026. REUTERS/Amanda PerobelliEl presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inacio Lula da Silva, sostiene la bandera nacional al llegar a votar en las elecciones generales en São Bernardo do Campo, Brasil, 4 de octubre de 2026. REUTERS/Amanda Perobelli

Ambos llegaron a votar hablando como ganadores.

Lula sufragó en São Bernardo do Campo, acompañado por Geraldo Alckmin y dirigentes de su espacio. “Lo que está en juego es la definición de un proyecto de Brasil. El pueblo va a tener que elegir entre el fortalecimiento del régimen democrático o la barbarie, entre el desarrollo y el atraso”, afirmó. También aseguró estar confiado y anticipó que respetará el resultado.

Brazil's presidential candidate Flavio Bolsonaro of the Liberal Party (PL), flanked by his wife Fernanda Bolsonaro, gestures as he votes during the general election, in Rio de Janeiro, Brazil, October 4, 2026. REUTERS/Ricardo MoraesEl candidato presidencial de Brasil Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), flanqueado por su esposa Fernanda Bolsonaro, hace un gesto mientras vota durante las elecciones generales, en Río de Janeiro, Brasil, 4 de octubre de 2026. REUTERS/Ricardo Moraes

Flávio Bolsonaro votó temprano en Río de Janeiro y apostó directamente a evitar el balotaje. “Espero de verdad que Brasil ya elija hoy a su presidente de forma definitiva”, dijo, antes de sostener que estaba “más que preparado” para conducir el país.

Sin alteraciones

El padrón habilitado alcanzó a 158,7 millones de electores, que además eligieron gobernadores, dos tercios del Senado, diputados federales y legisladores estaduales o distritales.

Hasta las 15.30 se habían reemplazado 1.543 urnas electrónicas, apenas 0,28% de las utilizadas en todo el país, sin necesidad de recurrir a votación en papel.

People gather to vote at a polling station during Brazil's general election, at Barra de Guaratiba, in Rio de Janeiro, Brazil October 4, 2026. REUTERS/Tita BarrosPersonas votan en un centro de votación durante las elecciones generales de Brasil, en Barra de Guaratiba, en Río de Janeiro, Brasil, 4 de octubre de 2026. REUTERS/Tita Barros

La Policía Federal también intervino ante denuncias por compra de votos y propaganda irregular. Durante el día hubo decenas de procedimientos y decomisos de dinero, mientras el presidente del TSE, Nunes Marques, aseguró que no existían indicios de interferencia extranjera capaz de comprometer el proceso electoral.

Hubo, sí, episodios puntuales: un apagón afectó a unas 140 ciudades de Paraná y el candidato Romeu Zema quedó bajo investigación después de ingresar con un teléfono celular a la cabina de votación. Ninguno alteró el desarrollo general del comicio.

Ahora la escena se trasladó de las escuelas al sistema de totalización del TSE. Cada nuevo boletín incorpora una región distinta y puede mover la distancia entre los dos principales candidatos.

En Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro, los comandos de Lula y Bolsonaro ya miran la misma pantalla; lo que todavía no saben es si esta noche terminará con un presidente electo o con otros 21 días de campaña.

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