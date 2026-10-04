Flávio Bolsonaro votó este domingo en Río de Janeiro y llamó a los brasileños a impulsar un cambio político frente al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El senador es uno de los principales candidatos de la oposición en las elecciones presidenciales. Reuters
Flávio Bolsonaro votó en Río y pidió un “cambio” frente al gobierno de Lula
El candidato opositor se mostró confiado en lograr un buen resultado y habló incluso de ganar en primera vuelta. La última encuesta de Datafolha marcó un escenario de empate técnico.
El hijo del expresidente Jair Bolsonaro sufragó en la escuela municipal Barão Homem de Mello, en el barrio de Vila Isabel, acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro.
“Brasil necesita cambio”
Después de votar, Bolsonaro aseguró que llega a la jornada con expectativas favorables y sostuvo que su candidatura creció durante el tramo final de la campaña.
“Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso”, afirmó ante los medios, en línea con el discurso opositor que mantuvo durante las últimas semanas.
El senador también planteó la posibilidad de imponerse en primera vuelta, aunque los sondeos previos mostraban una elección muy ajustada y con alta probabilidad de balotaje. Reuters
Qué mostraron las últimas encuestas
La última medición de Datafolha ubicó a Lula con 45% de los votos válidos y a Flávio Bolsonaro con 42%. La diferencia quedó dentro del margen de error de dos puntos porcentuales. Folha de S.Paulo
Otros estudios difundidos en los días previos también reflejaron una disputa cerrada, aunque con variaciones según la consultora. UOL Noticias
Si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos, la elección presidencial deberá definirse en una segunda vuelta el 25 de octubre. Reuters
Casi 159 millones de votantes
Cerca de 159 millones de brasileños están habilitados para participar de los comicios de este domingo.
Además de presidente, se eligen gobernadores en los 27 estados, los 513 integrantes de la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado. Reuters
Las mesas abrieron a las 8 y permanecerán habilitadas hasta las 17, hora local, antes de que comience el escrutinio.
Una campaña polarizada
Bolsonaro llegó a la elección con un discurso centrado en el rechazo al oficialismo y en la promesa de modificar el rumbo económico y político del país.
Lula, en tanto, busca un cuarto mandato no consecutivo y defendió durante la campaña la continuidad de sus políticas sociales y económicas. Reuters
Los resultados de esta primera vuelta definirán si Brasil tendrá presidente electo este domingo o si los dos candidatos más votados deberán volver a competir a fines de octubre.