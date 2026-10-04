#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Elecciones en Brasil

Flávio Bolsonaro votó en Río y pidió un “cambio” frente al gobierno de Lula

El candidato opositor se mostró confiado en lograr un buen resultado y habló incluso de ganar en primera vuelta. La última encuesta de Datafolha marcó un escenario de empate técnico.

Flávio Bolsonaro votó este domingo en Río de Janeiro acompañado por su esposa. Foto: ReutersFlávio Bolsonaro votó este domingo en Río de Janeiro acompañado por su esposa. Foto: Reuters
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Flávio Bolsonaro votó este domingo en Río de Janeiro y llamó a los brasileños a impulsar un cambio político frente al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El senador es uno de los principales candidatos de la oposición en las elecciones presidenciales. Reuters

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro sufragó en la escuela municipal Barão Homem de Mello, en el barrio de Vila Isabel, acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro.

“Brasil necesita cambio”

Después de votar, Bolsonaro aseguró que llega a la jornada con expectativas favorables y sostuvo que su candidatura creció durante el tramo final de la campaña.

“Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso”, afirmó ante los medios, en línea con el discurso opositor que mantuvo durante las últimas semanas.

Brazil's presidential candidate Flavio Bolsonaro of the Liberal Party (PL) gestures as he votes during the general election, in Rio de Janeiro, Brazil, October 4, 2026. REUTERS/Ricardo Moraes TPX IMAGES OF THE DAYEl senador opositor busca llegar a la Presidencia con el respaldo de sectores vinculados al expresidente Jair Bolsonaro. Foto: Reuters

El senador también planteó la posibilidad de imponerse en primera vuelta, aunque los sondeos previos mostraban una elección muy ajustada y con alta probabilidad de balotaje. Reuters

Qué mostraron las últimas encuestas

La última medición de Datafolha ubicó a Lula con 45% de los votos válidos y a Flávio Bolsonaro con 42%. La diferencia quedó dentro del margen de error de dos puntos porcentuales. Folha de S.Paulo

Otros estudios difundidos en los días previos también reflejaron una disputa cerrada, aunque con variaciones según la consultora. UOL Noticias

Si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos, la elección presidencial deberá definirse en una segunda vuelta el 25 de octubre. Reuters

Brazilian presidential candidate Flavio Bolsonaro of the Liberal Party (PL) poses for a picture with a supporter during a campaign rally, one day before the general election, in Santa Barbara do Oeste, Brazil, October 3, 2026. REUTERS/Alexandre MeneghiniLa última encuesta de Datafolha ubicó a Lula con 45% y a Bolsonaro con 42% de los votos válidos. Foto: Reuters

Casi 159 millones de votantes

Cerca de 159 millones de brasileños están habilitados para participar de los comicios de este domingo.

Además de presidente, se eligen gobernadores en los 27 estados, los 513 integrantes de la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado. Reuters

Las mesas abrieron a las 8 y permanecerán habilitadas hasta las 17, hora local, antes de que comience el escrutinio.

Una campaña polarizada

Bolsonaro llegó a la elección con un discurso centrado en el rechazo al oficialismo y en la promesa de modificar el rumbo económico y político del país.

Lula, en tanto, busca un cuarto mandato no consecutivo y defendió durante la campaña la continuidad de sus políticas sociales y económicas. Reuters

Los resultados de esta primera vuelta definirán si Brasil tendrá presidente electo este domingo o si los dos candidatos más votados deberán volver a competir a fines de octubre.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Brasil
Lula da Silva
Jair Bolsonaro

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro