Septiembre terminó con el mercado cambiario todavía dentro del esquema de flotación entre bandas establecido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El régimen vigente desde enero de 2026 determina que los límites de la banda se actualizan de acuerdo con el último dato de inflación mensual publicado por el INDEC.
Dólar: qué pasó durante septiembre y qué miran los mercados al comenzar octubre
El tipo de cambio se mantuvo dentro del esquema de bandas cambiarias durante septiembre, mientras el Banco Central continuó con la administración de sus reservas y el Tesoro realizó operaciones de deuda. Al comenzar octubre, la evolución del dólar estará vinculada a la dinámica de las reservas, las tasas, la inflación y los próximos vencimientos y licitaciones de deuda.
Para octubre, el BCRA estableció inicialmente un límite inferior de $723,88 y un límite superior de $1.920,44 por dólar para el primer día hábil del mes.
El comportamiento del dólar durante septiembre debe analizarse junto con otras variables que siguen de cerca los mercados: la evolución de las reservas internacionales, las compras y ventas de divisas del Banco Central, la inflación, las tasas de interés y las necesidades de financiamiento del Tesoro.
Ninguno de estos indicadores, tomado de manera aislada, permite anticipar cuál será la cotización futura, pero sí permite entender cuáles son los datos que concentran la atención al comienzo de octubre.
Cómo funcionó el dólar durante septiembre
El esquema cambiario vigente permite que el tipo de cambio se mueva libremente dentro de una banda, de acuerdo con la oferta y la demanda. Desde el 1° de enero de 2026, el ritmo de actualización mensual de los límites depende del último dato de inflación informado por el INDEC.
Durante septiembre, el techo de la banda pasó de $1.881,22 el 1° de septiembre a $1.919,40 el 30 de septiembre. El piso, en tanto, pasó de $739,29 a $724,28 en el mismo período. Es decir, los límites se fueron modificando durante el mes de acuerdo con la metodología establecida por el BCRA.
El propio Banco Central establece que, dentro de las bandas, el tipo de cambio puede fluctuar según las condiciones del mercado. La autoridad monetaria también contempla la posibilidad de intervenir ocasionalmente para evitar movimientos de volatilidad excesiva, de acuerdo con sus objetivos macroeconómicos.
Como referencia, el 15 de septiembre el BCRA registraba un tipo de cambio mayorista de $1.506,6836 por dólar y un promedio vendedor minorista de $1.532,27. En esa misma fecha, las reservas internacionales informadas por la entidad alcanzaban los US$50.474 millones.
Para interpretar esos valores es importante tener en cuenta que el tipo de cambio mayorista, el minorista, las cotizaciones financieras y el dólar utilizado para distintas operaciones pueden responder a mercados y mecanismos diferentes. Por eso, hablar simplemente de "el dólar" puede ocultar diferencias relevantes entre las distintas cotizaciones.
Reservas: uno de los datos que seguirá bajo la lupa
Las reservas internacionales son otra de las variables centrales para observar durante octubre.
El último informe mensual disponible del BCRA sobre el mercado de cambios corresponde a agosto. Según ese documento, durante ese mes la autoridad monetaria compró US$770 millones en el mercado de cambios y las reservas internacionales aumentaron US$660 millones, hasta finalizar agosto en US$48.259 millones.
El resultado de las reservas también estuvo afectado por otros movimientos, entre ellos pagos al Fondo Monetario Internacional y organismos internacionales.
El informe permite además observar que la dinámica cambiaria no depende exclusivamente de las intervenciones del Banco Central. Durante agosto, por ejemplo, las personas humanas realizaron compras netas de moneda extranjera por US$3.366 millones, mientras que el sector de oleaginosas y cereales fue el principal oferente de divisas dentro del sector privado no financiero, con ventas netas por US$2.933 millones.
Estos datos muestran por qué el mercado sigue de cerca el ingreso de dólares provenientes de exportaciones y la demanda de divisas de empresas y personas.
Al comenzar octubre, por lo tanto, uno de los puntos a observar será la evolución de las compras netas del BCRA y su impacto sobre las reservas, junto con los demás movimientos que modifican el stock de activos internacionales.
Qué papel juega la inflación
La inflación tiene una importancia adicional en el esquema cambiario actual porque interviene directamente en la actualización de las bandas.
El último dato oficial disponible al comenzar octubre corresponde a agosto. El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual del 1,7% en agosto y una suba interanual del 33,5%. El organismo tiene previsto publicar el dato correspondiente a septiembre el 13 de octubre de 2026.
Este próximo informe será relevante para el seguimiento del régimen cambiario porque la metodología del BCRA establece que los límites de las bandas se actualizan utilizando el último dato de inflación mensual publicado por el INDEC, con el correspondiente desfase previsto por el esquema.
Por eso, durante las primeras semanas de octubre el mercado contará con una referencia importante: el dato de inflación de septiembre permitirá conocer una nueva pieza de información para el cálculo de la evolución posterior de las bandas.
No se trata de una fórmula que permita conocer de antemano el precio que tendrá el dólar. La cotización efectiva continúa determinada por las condiciones de oferta y demanda dentro del régimen vigente.
La deuda y los vencimientos también forman parte del escenario
Otra variable que seguirá presente durante octubre es el financiamiento del Tesoro.
En septiembre, la Secretaría de Finanzas realizó distintas operaciones de conversión y licitaciones de instrumentos de deuda. Una de ellas permitió convertir parte de la LELINK D30S6, con vencimiento el 30 de septiembre, por instrumentos con vencimientos posteriores.
En la operación del 22 de septiembre se recibieron 354 ofertas y el total adjudicado representó el 75% del valor nominal en circulación de la LELINK que vencía a fin de mes.
Entre los instrumentos entregados figuraron letras vinculadas al dólar estadounidense con vencimiento el 30 de octubre y el 30 de noviembre de 2026.
Además, el Ministerio de Economía había establecido la posibilidad de ampliar la emisión de la LELINK con vencimiento el 30 de octubre de 2026 hasta un valor nominal original de US$4.500 millones para llevar adelante operaciones de conversión.
A fines de septiembre, la Secretaría de Finanzas también licitó instrumentos en pesos y dólar linked, entre ellos una reapertura de la LELINK con vencimiento el 30 de octubre y otra con vencimiento el 30 de noviembre.
Estos movimientos son relevantes porque forman parte del calendario de financiamiento y administración de deuda del Estado nacional, una variable que el mercado sigue junto con las condiciones monetarias y cambiarias.
Qué datos mirar durante octubre
Al comenzar el nuevo mes, hay varios indicadores oficiales que permiten seguir la evolución del mercado sin depender de rumores o proyecciones aisladas.
1. La cotización del dólar mayorista y minorista. El BCRA publica las series correspondientes a los tipos de cambio y permite consultar su evolución histórica.
2. Las reservas internacionales. Su evolución permite observar el resultado de las operaciones cambiarias y de otros movimientos que afectan los activos internacionales del Banco Central.
3. Las compras y ventas de divisas del BCRA. Los informes del mercado de cambios permiten conocer cuánto compró o vendió la autoridad monetaria y qué sectores explicaron la oferta y demanda de dólares.
4. La inflación. El dato de septiembre será publicado por el INDEC el 13 de octubre y aportará el próximo registro oficial sobre la evolución de los precios.
5. Las bandas cambiarias. Para el primer día de octubre, el BCRA estableció un techo de $1.920,44 y un piso de $723,88. Hacia el 30 de octubre, los valores publicados actualmente ascienden a $1.950,97 y $712,36, respectivamente.
6. Las licitaciones y vencimientos del Tesoro. Las operaciones de deuda permiten seguir las necesidades de financiamiento y las decisiones de los inversores respecto de instrumentos en pesos y vinculados al dólar.