Mercados y dólar

Dólar: qué pasó durante septiembre y qué miran los mercados al comenzar octubre

El tipo de cambio se mantuvo dentro del esquema de bandas cambiarias durante septiembre, mientras el Banco Central continuó con la administración de sus reservas y el Tesoro realizó operaciones de deuda. Al comenzar octubre, la evolución del dólar estará vinculada a la dinámica de las reservas, las tasas, la inflación y los próximos vencimientos y licitaciones de deuda.